Rissa su bus tra studenti nel Pisano, Autolinee Toscane fa denuncia

Pisa, Autolinee Toscane, il gestore del trasporto pubblico locale della Toscana, ha presentato formale denuncia ai carabinieri di Santa Maria a Monte, in seguito a una rissa tra studenti di scuola media scoppiata a bordo di un bus che “ha comportato la sospensione temporanea del servizio di trasporto pubblico locale”.

I fatti, informa una nota di At, sono avvenuti il 12 gennaio scorso “a bordo di un bus poco dopo l’uscita da scuola degli studenti di una scuola media di Santa Maria a Monte, attorno alle 13.15, nella corsa che da Fucecchio (Firenze) conduce a Pontedera (Pisa): si è verificata una violenta rissa fra due ragazzi che ha costretto il conducente del mezzo pubblico a interrompere la corsa per non mettere a rischio l’incolumità degli altri utenti”.

I giovani, secondo la società di trasporto pubblico locale, “non si sono fermati neppure quando è intervenuto un utente che ha cercato di dividerli per porre fine alla rissa: solo quando l’autista ha bloccato il bus e ha annunciato che avrebbe chiamato le forze dell’ordine gli studenti hanno cessato di picchiarsi e sono scesi immediatamente dal veicolo seguiti da un gruppo di altri giovani”.

Autolinee Toscane ha contattato la dirigenza scolastica per sollecitare un’azione di sensibilizzazione verso insegnanti, genitori e studenti “sulla gravità di certi comportamenti che non solo potrebbero comportare conseguenze negative sia penali che civili per i giovani coinvolti, ma che producono un danno diretto e indiretto alla propria comunità pregiudicando un servizio essenziale come il trasporto pubblico locale”.

La società si è anche detta disponibile “a progettare e svolgere assieme agli insegnanti, al personale non docente e alle famiglie tutte le azioni utili a far comprendere agli studenti il dovere civico di tenere comportamenti rispettosi delle persone e dei beni e servizi pubblici”.