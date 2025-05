www.controradio.it 🎧 Porto Livorno, via libera intesa per realizzare Darsena Europa Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:01:28 Share Share Link Embed

Svolta definita “decisiva” per la Darsena Europa nel porto di Livorno. Ieri la Giunta regionale della Toscana ha approvato l’intesa con il Commissario straordinario: possono iniziare i lavori per la nuova banchina. Oltre a questa, altre delibere hanno riguardato una serie di interventi strategici per la Toscana Diffusa, come la realizzazione del Teatro Il Ferruccio ad Empoli, lo Stadio Mariotti a Montecatini, il piano antisismico per il Palazzo comunale di Subbiano nell’aretino, la costruzione di una direttrice principale in Garfagnana, della ciclovia Puccini per collegare tutti i luoghi dedicati al grande compositore, e dell’Auditorium di Aulla.

Svolta definita “decisiva” per la Darsena Europa nel porto di Livorno. Nel dettaglio l’atto sancisce l’accordo con Luciano Guerrieri, commissario straordinario per la realizzazione della piattaforma Europa e dà attuazione alle disposizioni previste dal dl 32/2019, convertito con modificazioni dalla legge 55/2019, per la realizzazione delle opere marittime e dei dragaggi previsti nella prima fase del progetto.

L’approvazione della delibera, si spiega dalla Regione, “rappresenta un passaggio decisivo, in quanto consente al commissario straordinario, d’intesa con la Regione, di procedere con l’approvazione dei progetti, con valore sostitutivo di ogni altra autorizzazione o parere necessario, ad eccezione di quelli in materia ambientale e paesaggistica”. La Regione Toscana da parte sua conferma il proprio impegno concreto attraverso la legge regionale 44/2022, che prevede un contributo straordinario in conto capitale fino a 200 milioni di euro a favore dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale.

“La Darsena Europa è pronta a diventare realtà- ha spiegato il governatore Eugenio Giani illustrando la decisione -: faremo di Livorno un porto sempre più moderno, competitivo e al centro degli scambi marittimi del Mediterraneo. E’ un progetto strategico che rafforza il ruolo del porto di Livorno nello scenario internazionale. Con l’adozione della delibera che approva l’intero iter procedurale, dalle espressioni dei pareri tecnici alle prescrizioni, possono finalmente partire i lavori”.