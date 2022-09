🎧 Piste ciclabili a Firenze, speciale mobilità sostenibile con Fiab

Piste ciclabili a Firenze: intervista a Tiziano Carducci presidente FIAB Firenze Ciclabile

Sicurezza stradale e comportamento dei ciclisti, educazione alla mobilità sostenibile nelle nuove generazioni ma anche lo stato dell’arte delle piste a Firenze. Cosa e dove si può migliorare. Le criticità della pista di via Toselli per automobilisti e ciclisti, i percorsi casa -scuola e le campagne della Fiab per incentivarli. Sono alcuni dei temi al centro dell’appuntamento radiofonico con il presidente di Fiab Firenze Ciclabile, Tiziano Carducci negli studi di Controradio intervistato da Chiara Brilli e Gimmy Tranquillo.

“A Firenze ci sono in questo momento tante piste ciclabili in costruzione ma non di sole infrastrutture si vive, c’è bisogno di tanta sensibilizzazione e formazione – sottolinea Carducci – Fiab ha fatto una proposta prima dell’estate che viene ribadita con l’inizio dell’anno scolastico per coinvolgere i più piccoli in termini di informazione e sicurezza, anche di qualità dell’aria in corrispondenza delle scuole”. ASCOLTA l’intervista integrale.