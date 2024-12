ūüéß Oltre 20 film per il River to River festival, il meglio del cinema e della cultura Indiana torna a Firenze

Audio: direttrice artistica Selvaggia Velo, la prima segretaria dell’ambasciata d’India a Roma Lakshmi Swaminathan, Il direttore della galleria d’arte Beast Gallery Yan Blusseau, e l’assessore alla cultura di Firenze, Giovanni Bettarini

Al via a Firenze il¬†24¬į¬†River¬†to¬†River¬†Florence Indian Film Festival:¬†dal 5 al 10 dicembre al cinema La Compagnia¬†(Via Camillo Cavour 50/R)¬†e in altri spazi della citt√†¬†l‚Äôunica manifestazione in Italia interamente dedicata alla cinematografia e alla cultura del subcontinente indiano, con la direzione di¬†Selvaggia Velo, in collaborazione e con il patrocinio dell‚ÄôAmbasciata dell‚ÄôIndia,¬†sotto l’egida di¬†Fondazione Sistema Toscana¬†nell‚Äôambito del programma¬†50 Giorni di Cinema a Firenze¬†‚Ästparte del Progetto Triennale Cinema, sostenuto dal Ministero del Turismo e delle istituzioni locali e realizzato grazie al Protocollo d‚ÄôIntesa tra Comune di Firenze, Regione Toscana e Fondazione Sistema Toscana, Fondazione CR Firenze, Camera di Commercio.¬†Con il contributo di¬†Regione Toscana, Comune di Firenze, Fondazione CR Firenze¬†e Ministry for Information and Broadcasting.

¬†Oltre 20 le opere in programma¬†‚Äď lungometraggi, corti, documentari e web series ‚Ästdi cui la met√† firmate da registe donne.¬†Da non perdere¬†‚ÄúLaapataa Ladies‚ÄĚ, pellicola selezionata per¬†rappresentare l‚ÄôIndia nella corsa agli Oscar¬†che sar√† presentata¬†per la prima volta in sala in Italia¬†dalla regista¬†Kiran Rao.¬†Una satira tagliente¬†che affronta con ironia¬†la realt√†¬†della¬†cultura patriarcale, con protagonista la¬†superstar Nitanshi Goel¬†(6/12 ore 20.30). Sul carpet anche il regista¬†Vijay Krishna Acharya,¬†autore di alcuni tra i film¬†campioni di¬†incassi¬†nella¬†storia del cinema indiano,¬†a Firenze col nuovo lavoro¬†‚ÄúThe Great Indian Family‚Ä̬†a cui sar√† affidata¬†in prima italiana¬†l‚Äôapertura del festival. Un esplosivo¬†comedy-drama interpretato dal divo¬†Vicky Kaushal¬†che, tra coreografie in puro stile Bollywood, affronta un tema centrale nell‚ÄôIndia di oggi: le¬†differenze tra popolazione hindu e musulmana¬†(5/12 ore 20.30). A impreziosire questa edizione si aggiunge¬†la presenza¬†dell‚Äôastro nascente Babil Khan, figlio dell‚Äôiconico divo Irrfan Khan, al¬†River¬†per presentare la¬†prima italiana del thriller ‚ÄúLogout‚ÄĚ di cui √® protagonista, firmato dal regista Amit Golani, sulla crescente dipendenza da device e le sue inquietanti conseguenze (7/12 ore 20.30).

¬†Tra i titoli da segnalare¬†anche la¬†prima europea¬†di¬†‚ÄúEverybody Loves Sohrab Handa‚ÄĚ,¬†irresistibile commedia in giallo¬†dal¬†cast¬†all stars¬†firmata dal guru del cinema indipendente¬†Rajat Kapoor,¬†che¬†chiuder√† il festival alla presenza dell‚Äôattore protagonista Vinay Pathak¬†(10/12 ore 20.30). E poi¬†la¬†prima italiana¬†dello¬†sci-fi distopico¬†‚ÄúEnnennum‚ÄĚ, definito¬†un¬†perfetto ‚ÄúBlack Mirror‚ÄĚ indiano¬†dalla giuria del¬†Neuch√Ętel International Fantastic Film Festival¬†che gli ha aggiudicato il proprio riconoscimento,¬†alla presenza della¬†pluripremiata regista Shalini Ushadevi¬†(8/12 ore 20.30). Spazio al cinema del reale con una selezione di doc tra cui¬†‚ÄúTowards Self-governance‚Ä̬†di¬†Virendra Prabhakar Valsangkar,¬†sul¬†remoto villaggio di Mendha-Lekha,¬†dove la¬†popolazione vive in equilibrio con la natura proteggendo la foresta¬†(10/12 ore 17.00); e a fare da contrappunto ai lustrini dei Bollywood movies¬†‚ÄúP for Paparazzi‚ÄĚ di Divya Hemant Kharnare¬†(prima europea, 8/12 ore 15.00) e¬†‚ÄúDream Factory‚ÄĚ di Aarushi Nigam¬†(prima italiana, 6/12 ore 18.00), che osservano rispettivamente le vite dei cacciatori di celebrit√† e dei lavoratori dietro le quinte dell‚Äôindustria del cinema di Mumbai.

¬†Non solo cinema al¬†River¬†to¬†River¬†che quest‚Äôanno presenta,¬†per la prima volta in Italia¬†il celebre scrittore¬†Perumal Murugan, voce di punta della letteratura tamil,¬†in collaborazione con¬†libreria Brac.¬†Autore di romanzi, poesie e saggi accolti con favore¬†dal pubblico e dalla critica indiana, le sue opere¬†– tradotte in molte lingue –¬†hanno¬†spesso incontrato la disapprovazione di gruppi religiosi e forze politiche.¬†Murugan sar√† al festival per un incontro tra letteratura e attualit√†, in occasione della presentazione di¬†‚ÄúRogo‚Ä̬†(Utopia Editore),¬†ultima opera tradotta nel nostro paese:¬†dura cronaca del¬†sistema delle caste¬†che ancora oggi¬†continua¬†a¬†influenzare la vita sociale, lavorativa ed economica in India, sebbene¬†siano state bandite¬†ufficialmente nel 1947 (10/12 ore 18.30).

¬†E poi gli omaggi.¬†River¬†to¬†River¬†dedica un tributo al¬†maestro del cinema hindi¬†Raj Kapoor,¬†celebre come il Charlie Chaplin del cinema indiano, in avvicinamento al¬†centenario della nascita. Considerato¬†uno dei pi√Ļ influenti rappresentanti della settima arte nel Subcontinente, acclamato da pubblico e critica, nel corso della carriera Kapoor √® stato insignito di¬†3 National Film Awards, 11 Filmfare Awards e del Dadasaheb Phalke Award, il pi√Ļ alto riconoscimento per il cinema conferito direttamente dal governo dell‚ÄôIndia. Il festival onorer√† la sua figura riportando sul grande schermo il suo capolavoro¬†‚ÄúAwaara‚ÄĚ,¬†presentato a Cannes nel 1953¬†(8/12 ore 17.00), e il documentario¬†‚ÄúRaj Kapoor‚Äôs Loni Tunes‚ÄĚ, uno spaccato sul mondo del grande regista narrato da¬†Nadir¬†Ahmed¬†(8/12 ore 16.00). Altro anniversario importante √® quello dei¬†30 anni dalla scomparsa dello storico delle religioni e orientalista francese¬†Alain Dani√©lou. Per ricordarlo il festival propone una proiezione del documentario ‚ÄúAlain Dani√®lou-Il labirinto di una vita‚ÄĚ, alla presenza del regista Riccardo Biadene¬†(9/12 ore 18.30).

¬†Tra gli eventi collaterali¬†la mostra ‚ÄúThe Shape of Self‚ÄĚ,¬†un¬†racconto intimo e potente delle comunit√† transgender e transessuali nei distretti urbani di Calcutta¬†attraverso l‚Äôobiettivo dal fotografo¬†Alessio Maximilian Schroder. Realizzata in collaborazione con¬†fsm – Fondazione Studio Marangoni e B.east Gallery¬†e ospitata presso quest‚Äôultima (via di Mezzo 40/a), l‚Äôesposizione corona il progetto intrapreso da Schroder nel¬†2014, anno in cui la Corte Suprema indiana ha riconosciuto ufficialmente il terzo genere. Al centro dell‚Äôobiettivo persone appartenenti a diversi contesti sociali, caste e generazioni.¬†Attivisti e attiviste, attrici, negozianti, modelle, avvocati, danzatrici, sex worker, truccatrici, dipendenti di grandi aziende, insegnanti, studentesse¬†ritratti e ritratte con gli abiti che pi√Ļ li rappresentano in luoghi legati alla storia personale di ciascuno e ciascuna¬†tra tradizione, mutamenti sociali e lotta per affermare la propria identit√†¬†(vernissage il 5/12 ore 18.00, visitabile fino al 5 febbraio 2025).