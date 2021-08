🎧 Nuove moto alla Polizia Municipale di Firenze

By

Firenze, prosegue il piano di rinnovamento delle dotazioni del corpo della Polizia Municipale. Stamani sono state presentate in piazza Signoria le nuove motociclette dell’Autoreparto: 12 moto Yamaha Tracer 9 appena consegnate e pronte per iniziare il servizio sulle strade cittadine. Presenti il sindaco Dario Nardella, l’assessore alla Mobilità e Polizia Municipale Stefano Giorgetti e il comandante Giacomo Tinella.

“Sono moto molto performanti con il motore euro 5 con ridotto impatto dal punto di vista dell’inquinamento – ha dichiarato il sindaco Nardella -. Inoltre, sono più leggere e possono offrire ai nostri agenti motociclisti mezzi più efficienti per svolgere la loro attività su tutto il territorio comunale: dal controllo del traffico alle sanzioni, dalla sicurezza urbana agli interventi di emergenza nel caso di incidenti o altre operazioni. Gli agenti motociclisti rappresentano una squadra molto valida all’interno della Polizia Municipale e particolarmente adatta al controllo sulle strade”.

“L’arrivo di queste moto è molto importante e si inserisce in un piano di rinnovo del parco mezzi della Polizia Municiapale e dell’Amministrazione – ha aggiunto l’assessore Giorgetti – Queste moto permetteranno agli agenti di ridurre il tempo degli spostamenti oltre a garantire mezzi più moderni e adeguati a muoversi nel traffico cittadino”.

Anche il comandante Tinella ha sottolineato il rilievo dell’operazione. “Arrivo di queste nuove moto è finalizzato a potenziare l’attività dell’Autoreparto impegnato principalmente nella attività collegate alla sicurezza stradale, al controllo del territorio e della viabilità cittadina”.

L’operazione di acquisto è iniziata su input del comandante Tinella con il ricorso alla convenzione Consip per la fornitura di veicoli per le forze di sicurezza. Dopo il disbrigo di tutte le pratiche burocratiche e in stretto accordo con il fornitore YAMAHA MOTOR EUROPE N.V. e l’allestitore INTAV le moto sono arrivate al comando e sostituiranno altrettanti motoveicoli ormai “anziani” arricchendo la flotta dei mezzi a disposizione della Polizia Municipale.

I mezzi, che hanno un motore da 900 cc Euro 5, consentiranno una maggiore operatività del reparto motociclisti (composto da una cinquantina di agenti) per un controllo più capillare del territorio sempre ai fini della sicurezza stradale.

In podcast l’intervista al sindaco di Firenze Dario Nardella, a cura di Gimmy Tranquillo