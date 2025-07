🎧 Massini, Mannoia e Bollani al festival di Mont’Alfonso in Garfagnana

Per il presidente della Regione Eugenio Giani ‘Mont’Alfonso sotto le stelle’ “rappresenta una delle espressioni piĂą autentiche e affascinanti della nostra estate toscana. In uno scenario naturale così suggestivo e selvaggio come quello di Mont’Alfonso, incastonato tra le antiche fortezze e gli scorci secolari delle Alpi Apuane e dell’Appennino Tosco-Emiliano, questa iniziativa unisce cultura, arte e natura in un connubio straordinario. La musica, il teatro e gli eventi che animano questo festival non solo valorizzano il patrimonio artistico e storico della Garfagnana, ma celebrano anche la nostra vocazione a promuovere luoghi unici, dove la bellezza incontaminata diventa palcoscenico naturale”.

“Il fascino del luogo è che siamo in un altrove, si va ad ascoltare musica in un in un contesto che è unico”, ha detto Andrea Tagliasacchi, sindaco di Castelnuovo Garfagnana, spiegando che “siamo riusciti a consolidare la manifestazione con gli sponsor, sia istituzionali sia privati, e siamo arrivati alla sesta edizione, che è una cosa importante”.

Mont’Alfonso sotto le stelle 2025 aprirĂ le porte in piazza Luigi Carli a Castelnuovo di Garfagnana per una serie di eventi anteprima a ingresso libero. Si comincia giovedì 17 luglio con “Transumanza Gotica”, viaggio-spettacolo di Andrea Satta (giĂ voce dei TĂŞtes de Bois) attraverso scenari della Resistenza Partigiana.Tratto dall’omonimo libro edito da Pacini Fazzi, “La Resistenza in Lucchesia – Racconti e cronache della lotta antifascista” è lo spettacolo che Arca Azzurra proporrĂ giovedì 24 luglio. Venerdì 25 luglio il giornalista Francesco Repice ripercorrerĂ momenti indimenticabili dello sport nello spettacolo “Ci vediamo alla radio”. Lunedì 28 luglio Stefano Massini racconterĂ Ariosto: il narratore, regista e drammaturgo ci condurrĂ nei mondi dell’autore dell’Orlando Furioso, tra cavalieri erranti, lune stregate e sguardi sul potere e sull’animo umano.VedrĂ la partecipazione della scrittrice Dacia Maraini e dell’autrice e conduttrice televisiva Licia Colò, la prima nazionale di “Fosco Maraini – Il gioco dell’universo”, spettacolo teatrale dedicato alle esperienze di Fosco Maraini in Garfagnana, mercoledì 30 luglio alla Fortezza di Mont’Alfonso, sempre per gli eventi anteprima del festival. Come anticipato, questi appuntamenti sono ingresso libero, con prenotazione obbligatoria sul sito ufficiale www.festivalmontalfonso.it  o presso la Pro Loco di Castelnuovo di Garfagnana (info tel. 0583 641007

“Lugano addio”, “Monnalisa”, “Pigro”, “Firenze”… Pepite della canzone d’autore a firma dell’indimenticato Ivan Graziani che torneranno a splendere nel concerto “Ottanta – Buon compleanno Ivan” del figlio Filippo Graziani, giovedì 31 luglio, al tramonto, alla Fortezza delle Verrucole di San Romano in Garfagnana (Lucca) in trio acustico.

Da venerdì primo agosto tutti gli spettacoli si svolgeranno nella cinquecentesca Fortezza di Mont’Alfonso, a Castelnuovo di Garfagnana: primo appuntamento nel segno degli Abba. Lo stile, gli abiti, le coreografie, e soprattutto la musica della band svedese rivivranno nel concerto-spettacolo degli ABBAdream, una grande festa per cantare tutti insieme “Waterloo”, “Dancing Queen”, “Gimme! Gimme! Gimme!” e l’immancabile “Mamma mia!”.

Un concentrato di rime dantesche, ironia e divertimento. Maurizio Lastrico, ovviamente. L’attore e stand up comedian sarà in scena sabato 2 agosto con il nuovo, esilarante, spettacolo “Sul lastrico”, in cui ci parlerà della sua vita e della sua carriera, giocando con i versi del Sommo Poeta e interagendo con il pubblico.

Erede del patrimonio musicale dell’indimenticabile Faber, Cristiano De André porterà mercoledì 6 agosto “De André Canta De André Best Of Tour”, un omaggio al padre Fabrizio, alle sue canzoni impresse nella memoria collettiva e ancora estremamente attuali.

Sempre alla Fortezza di Mont’Alfonso, sabato 9 agosto, sarà la volta di Stefano Bollani e del suo Piano Solo Tour, un concerto che rinasce ogni sera con un repertorio inaspettato, governato dall’estro del momento: dalla classica al jazz ai ritmi sudamericani, da Poulenc a Lucio Dalla passando per Frank Zappa, in un grande gioco musicale segnato da improvvisazione e creatività .

Lunedì 11 agosto imperdibile l’appuntamento con Fiorella Mannoia, affiancata dall’Orchestra Sinfonica Saverio Mercadante di Altamura diretta dal Maestro Rocco De Bernardis: i successi del suo repertorio saranno così declinati con nuove sfumature e in scaletta non mancheranno brani più recenti come “Disobbedire”, singolo che dà il titolo all’ultimo album. Lo spettacolo è organizzato in collaborazione con Leg.

Immancabile il concerto all’alba di Ferragosto, che venerdì 15 agosto, ancora alla Fortezza di Mont’Alfonso (ore 4.45), vedrĂ protagonista il pianista e compositore Cesare Picco con “The Köln Concert Variations”, progetto live che renderĂ omaggio alla leggendaria performance di Keith Jarrett, fusione inedita di jazz e musica classica, a cui Picco aggiunge momenti di improvvisazione personale.

Domenica 17 agosto approderà “Canto Libero”, concerto-spettacolo nel segno dell’indimenticato Lucio Battisti che da anni inanella un sold out dietro l’altro. Sul palco un ensemble capitanato da Fabio “Red” Rosso e composto da eccellenti musicisti, tutti alle prese con canzoni che hanno fatto e fanno tuttora sognare intere generazioni.

Dopo l’exploit al Festival di Sanremo con il brano “Tu con chi fai l’amore”, i The Kolors sono pronti a portare la loro energia sui palchi dello Stivale. Martedì 19 agosto saranno a Mont’Alfonso sotto le stelle con un live che certifica la personalissima identità sonora del gruppo, che fa della sperimentazione il suo punto di forza.

In occasione degli 800 anni del Cantico delle Creature, Angelo Branduardi sarĂ in concerto giovedì 21 agosto alla Fortezza di Mont’Alfonso con il nuovo spettacolo “Il Cantico”: un viaggio musicale e spirituale attraverso la vita e le parole di San Francesco d’Assisi, figura iconica di luce, povertĂ , letizia e poesia. In questo tour sarĂ affiancato da una band di grandi musicisti.

“BolĂ©ro” di Maurice Ravel e “Carmina Burana” di Carl Orff. Due classici della musica di tutti i tempi che risuoneranno sabato 23 agosto per l’ultimo appuntamento di Mont’Alfonso sotto le stelle. Sul palco salirĂ l’Ensemble Symphony Orchestra diretta da Giacomo Loprieno, impreziosita da un coro a quattro voci di 36 cantanti. L’organico prevede la struttura della grande orchestra sinfonica, con l’aggiunta di una nutrita sezione ritmica, del pianoforte e delle varie sezioni.

I biglietti sono disponibili sul sito ufficiale www.festivalmontalfonso.it, su www.ticketone.it (tel. 892.101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/ punti-vendita – tel. 055.210804). A Castelnuovo di Garfagnana biglietti in prevendita alla Pro Loco di piazza delle Erbe e presso Fidelity Tours (via Baccanelle 7/a). Alla Pro Loco sono disponibili anche i biglietti riservati alle persone con disabilitĂ , per info e dettagli tel. 0583 641007. Le prenotazioni obbligatorie per gli spettacoli a ingresso libero sono disponibili alla Pro Loco e su www.festivalmontalfonso.it.

Mont’Alfonso sotto le stelle nasce dalla sinergia tra Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica, Comuni di Castelnuovo di Garfagnana e San Romano in Garfagnana, Unione dei Comuni della Garfagnana, Parco regionale delle Alpi Apuane, Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, Studium 1984-Fortezza Verrucole Archeopark, PRG, Leg e Amandla Productions con il patrocinio della Provincia di Lucca, con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca. Con il supporto delle associazioni del Gruppo Volontario Comunale di Protezione Civile dei Comuni di Castelnuovo di Garfagnana, del Gruppo Volontari Fortezza delle Verrucole, della Misericordia di Castelnuovo di Garfagnana e degli Autieri d’Italia – Sezione Garfagnana, a cui è affidato anche il punto ristoro della Fortezza di Mont’Alfonso. Il Festival, anche nell’edizione 2025, è realizzato grazie al contributo imprescindibile di molti sponsor legati al territorio e non solo.

PARCHEGGI, NAVETTE e INDICAZIONI – In occasione degli spettacoli alla Fortezza di Mont’Alfonso, sono disponibili i parcheggi della Fortezza (a 600 metri dall’ingresso) e di piazzale C. Chiappini a Castelnuovo di Garfagnana (zona impianti sportivi, si accede da via Valmaira, chi utilizza il navigatore deve impostare via Valmaira come destinazione). Dai parcheggi di piazzale C. Chiappini sarà in funzione un servizio bus navetta da/per la Fortezza di Mont’Alfonso, frequenza 15 minuti: è previsto il contributo di un euro a persona, i fondi sono destinati a progetti di assistenza e solidarietà a cura delle associazioni di volontariato di Castelnuovo di Garfagnana.

Per gli spettacoli alla Fortezza delle Verrucole è disponibile il parcheggio della Fortezza (orario: 18/23.30), a circa 6oo metri dall’ingresso.