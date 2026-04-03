🎧 L’Officina Della Camomilla, l’intervista

Dopo aver annunciato il grande ritorno dal vivo con il concerto del 29 aprile all’Alcatraz di Milano, L’Officina Della Camomilla esce con “Madchester”, il nuovo singolo con un featuring d’eccezione: Francesco Mandelli. Ascolta l’intervista a cura di Giovanni Barbasso

La canzone Madchester prende il nome dalla scena nata tra la fine degli anni ’80 e l’inizio dei ’90 a Manchester, un movimento che ha intrecciato chitarre, cultura rave e attitudine working class attorno a band come The Stone Roses e Happy Mondays. Quell’immaginario viene riletto in chiave contemporanea: l’energia, le atmosfere e lo spirito collettivo di quegli anni dialogano con la sensibilità dell’Officina Della Camomilla e il suo modo unico di raccontare storie di giovani, outsider e generazioni alla ricerca di un’identità.

Nella canzone convivono flyer, tunnel, pastiglie, VHS sacralizzate e coordinate notturne. Da Spike Island, arriva al Parco Lambro, attraversa Leoncavallo e si muove tra riferimenti che sono memoria collettiva, descritti sotto forma di allucinazione privata. Manchester diventa così un luogo mentale: il punto in cui una precisa generazione sceglie di fare una band come atto identitario per scappare dal disagio. La presenza di Francesco Mandelli si inserisce in questo quadro in modo naturale. Da sempre fan di quell’estetica musicale, il Non giovane contribuisce al brano con un riferimento diretto alla nascita di una band come scelta di vita, rafforzando il legame tra l’immaginario evocato e lo spirito degli anni ’90.

“Madchester” anticipa così il ritorno dal vivo dell’Officina Della Camomilla, pronta a portare questa nuova energia sul palco il 29 aprile all’Alcatraz di Milano, riaccendendo lo spirito di un’epoca e trasportandolo con grazia nel presente: tra chitarre, visioni notturne e il desiderio ostinato di fare una band per trovare il proprio posto nel mondo.