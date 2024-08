🎧 “L’estate è sopravvalutata”, l’intervista a Giorgio Mannucci

E’ uscito il brano del cantautore livornese Giorgio Mannucci e della cantante Valeria Caliandro “L’estate è sopravvalutata”. Il nuovo singolo esorcizza in maniera poetica ed ironica i classici cliché estivi che fanno da contorno alla fine di una storia d’amore. La canzone inaugura la liason artistica dei due cantautori e anticipa l’uscita dell’ep concept “Stagioni”. L’intervista a Giorgio Mannucci a cura di Giustina Terenzi

I due musicisti, mescolano le loro poetiche e i loro mondi musicali così apparentemente lontani, dando vita a un inedito sodalizio che si conferma con la stesura dell’EP Stagioni che vedrà la luce nell’autunno 2024. “L’estate è sopravvalutata” è il primo brano estratto, e trova affinità con il cantautorato italiano più moderno (Truppi, Colapesce), ispirandosi anche al pop internazione di autori e autrici come Feist o Andy Shauf.

BIO:

Valeria Caliandro nasce a Firenze da genitori della Valle D’Itria. Studia pianoforte classico dall’età di sei anni, canta in un coro gospel durante l’infanzia e inizia a studiare chitarra a vent’anni.

Nel 2012 pubblica con lo pseudonimo ‘Vilrouge’ il suo primo album, “Immacolato caos” (Horus Music).

Nel 2015 durante le registrazioni del secondo disco “La seducente assenza” (Audioglobe), prodotto da Lorenzo Tommasini, entra in contatto con Francesco De Gregori, il quale la invita ad aprire un suo concerto. Il disco esce nel 2017, viene presentato in tutt’Italia e in apertura alle date toscane del tour “Eco di Sirene” di Carmen Consoli con i musicisti Sara Soderi (violoncello) e Jacopo Ciani (violino e viola). Nel 2022 esce “Miniature” (Black Candy Produzioni), con la collaborazione di Paolo Benvegnù e Eugenio Sournia (Siberia).

Giorgio Mannucci, classe 1984, musicista cantautore livornese. Vince il Premio Ciampi 2023 per la sua versione de L’amore è tutto qui. Dopo varie esperienze con band come Mandrake, The Walrus, Sinfonico Honolulu e tanti concerti a giro per lo stivale e oltremanica, approda all’esperienza solista nel 2017 – dopo aver vinto il Premio Ernesto De Pascale al Rock Contest – con l’uscita di “Acquario” (Manita Dischi/Santeria Records). Il disco prodotto da Ale Bavo, è apprezzato dalla critica, e gli permette di fare più di 30 date con aperture a nomi illustri come Diodato o Maria Antonietta, accompagnato dai musicisti Matteo Lenzi (Calibro 35) e Daniele Catalucci (Virginiana Miller).

Dopo il singolo Ogni notte scoperta e il disco di colonne sonore “Musiche per film che non esistono”, nel 2022 pubblica “Scoprire” (Black Candy Produzioni), un disco intimo e emozionante, prodotto dallo stesso Giorgio con la collaborazione di Ale Bavo, Tommaso Bandecchi e Lorenzo Buzzigoli.

INFO/ASCOLTO