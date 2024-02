www.controradio.it 🎧 L'editoria contemporanea alla Leopolda per la terza edizione di Testo Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:37 Share Share Link Embed

Dal 23 fino al 25 febbraio la Stazione Leopolda sarà il fulcro della 3° edizione di Testo, evento che dal 2022 serve da punto di incontro tra lettori, case editrici, autori italiani e internazionali, e chiunque si interessi o lavori nell’editoria contemporanea.

Audio: Pietro Torrigiani, ideatore di Testo e proprietario della Libreria Todo Modo

Nato nel 2022 con l’obiettivo di raccontare il percorso che compiono i libri, dalle mani degli autori agli occhi dei lettori, TESTO fin dal primo momento è stato un polo di attrazione che nel 2023 ha richiamato oltre 10mila visitatori. Questa terza edizione vede la fiera consolidarsi e arricchirsi di proposte. Le case editrici presenti in Stazione Leopolda – come sempre con una selezione ragionata di libri e novità – saranno 150, di cui 56 che partecipano per la prima volta a TESTO. Attraverso incontri, presentazioni, produzioni originali e collaborazioni, la manifestazione invita il lettore e il professionista a camminare all’interno della Leopolda, come in una grande libreria, e a fargli scoprire autori internazionali e nazionali di rilievo, emergenti, case editrici, realtà e istituzioni che a vario titolo si relazionano con il mondo dell’editoria. Confermato il formato delle sette stazioni, intorno alle quali ruota l’intero programma, a cui si aggiungono laboratori e momenti di formazione condotti da editori, librai, direttori di biblioteche, traduttori, designer e autori.

Anche Firenze si aprirà al pubblico di TESTO mostrando alcuni luoghi legati alla lettura e alla letteratura con le passeggiate letterarie per scoprire paesaggi, storie, personaggi. Tra quelle già in calendario, le passeggiate guidate da Emiliano Cribari e Valerio Aiolli. C’è poi la camminata di Tempo Nomade: un anello in quattro tappe che esplora le relazioni tra pensiero, scrittura e movimento, e che nasce e si chiude alla Stazione Leopolda nelle mattinate di sabato 24 e domenica 25. Ciascuna camminata prevede la partecipazione diretta di un autore (per maggiori dettagli si può consultare www.temponomade.it). Infine le aperture straordinarie di biblioteche e gli archivi, si potranno visitare l’Archivio Contemporaneo Bonsanti del Gabinetto Vieusseux, la Biblioteca Medicea Laurenziana, la Biblioteca dell’Istituto Francese di Firenze e quella del British Institute of Florence.

Al Cinema La Compagnia (via Cavour 50r) verranno poi proiettati tre film legati al programma di TESTO: venerdì 23 febbraio (alle ore 21.00) il documentario La pantera delle nevi di Marie Amiguet e Vincent Munier, pellicola francese che ha debuttato al festival di Cannes, immersione totale nei maestosi paesaggi del Tibet alla ricerca degli ultimi esemplari della pantera delle nevi, raccontata anche nell’omonimo libro di Sylvain Tesson, scrittore, viaggiatore e ospite di TESTO; sabato 24 febbraio (ore 16.30), il film Le Seduzioni di Vito Zagarrio tratto dal romanzo “Le seduzioni dell’inverno” di Lidia Ravera, alla presenza del regista e della scrittrice; sabato 24 febbraio (ore 19.00) il documentario La mosca e la ragnatela di Heinz Bütler, in cui il designer editoriale Bruno Monguzzi racconta il proprio lavoro. – biglietto di ingresso ridotto per il pubblico di TESTO. In occasione di TESTO, il Centro Nazionale di produzione della danza Virgilio Sieni presenta Ascoltami, coreografia interpretata da cittadini non vedenti e ipovedenti, e danzatrici. La performance andrà in scena domenica 25 febbraio ore 20.00 a Cango (Cantieri Goldonetta, via Santa Maria 25 Firenze). Il biglietto è ridotto per il pubblico di TESTO.

Tra gli ospiti internazionali di TESTO ci saranno Bernardo Atxaga, Anne Bony, Björn Larsson, Alain Mabanckou, Sara Mesa, MaddieMortimer, Marie Nimier, Christian Guay-Poliquin, Sylvie Richterová, Lydie Salvayre, Malachy Tallack, Dizz Tate, Sylvain Tesson, Nick Thorpe, Azaaren Van der Vliet Oloomi, Tamar Weiss Gabbay, molti dei quali con i loro libri in uscita. Menzioniamo poi solo alcuni dei numero ospiti italiani coinvolti: Paolo Albani, Niccolò Ammaniti, Dino Baldi, Stefano Bartezzaghi, Massimo Cacciari, Edoardo Camurri, Alessandro Cattelan, Ermanno Cavazzoni, Giulia Corsalini, Filippo D’Angelo, Milo De Angelis, Pietro Del Soldà, Paolo di Paolo, Lorenzo Fantoni, Antonio Franchini, Gabriele Frasca, Maria Luisa Frisa, Luciano Funetta, Ilaria Gaspari, Vera Gheno, Tommaso Giartosio, Carlo Ginzburg (…).

Per maggiori informazioni, trovate qui il programma completo di questa edizione.