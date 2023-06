🎧 “Lassù” il doc da oggi alla Compagnia di Firenze

Dopo essere stato presentato al Trento Film Festival 2022, dove ha vinto il Premio della Giuria, arriva a La Compagnia Lassù, il nuovo documentario del regista toscano Bartolomeo Pampaloni, intervistato da Giustina Terenzi. Appuntamento oggi alle 19 alla presenza del regista.

Sulla cima della montagna che domina Palermo si staglia un edificio interamente decorato da mosaici naif. È un vecchio osservatorio abbandonato divenuto da più di vent’anni dimora di Nino, detto Isravele, ex muratore di Brancaccio che vive lassù, da solo, ai margini del mondo. Giorno dopo giorno egli dedica tutto sé stesso a quell’opera portentosa, al limite del disumano. Ma da qualche tempo, alle falde del monte, un centro commerciale ha aperto le sue porte… INFO

🎧 ASCOLTA L’INTERVISTA a cura di Giustina Terenzi:

Alla proiezione di questo giovedì 8 giugno (ore 19.00) sarà presente il regista Bartolomeo Pampaloni. Prossime proiezioni: venerdì 9 ore 15.00; sabato 10 giugno ore 17.00, domenica 11 giugno ore 15.00

NOTE DI REGIA:

Dove stiamo correndo tutti? Per quale idea di felicità ci battiamo? Cosa vuol dire scegliere la solitudine in un mondo come questo, dove sembra che un’esperienza esista solamente quando viene comunicata? Salgo su, spinto da una fascinazione per il silenzio e per i suoi seguaci, con la voglia antica di raccontare ciò che le parole nascondono, la ricchezza di un’esperienza interiore difficilmente traducibile in discorsi lineari.

(Bartolomeo Pampaloni)

INGRESSO: 6€ intero / 5€ ridotto / 3€ con tessera Firenze al Cinema (solo per gli spettacoli indicati nella newsletter di Firenze al Cinema)