Stadio Firenze: Fondazione belga ricorre al Tar

Stadio Firenze: un ricorso al Tar per il progetto dello stadio Franchi di Firenze contro il ministero della Cultura, la Soprintendenza fiorentina e il Comune, sarebbe stato presentato dalla Pln Project, fondazione di diritto belga, con sede legale a Bruxelles.

Lo rende noto il Comune di Firenze.

“Il Comune di Firenze è stato informato di un ricorso al Tar per il progetto dello stadio Franchi di Firenze contro il Ministero della Cultura , la Soprintendenza fiorentina e il Comune, presentato dalla “PLN Project”, fondazione di diritto belga, con sede legale a Bruxelles.

La notizia non sorprende e non ha influenza diretta sulle procedure di gara in corso, Trattandosi di un progetto dotato di tutti i pareri in coerenza con le norme e i decreti del ministero della Cultura e finanziato con fondi complementari al Pnrr.

Peraltro la norma nazionale per i progetti PNRR per scongiurare che i ricorsi possano pregiudicare il rispetto dei cronoprogramma prevede motivazioni particolarmente stringenti ed esplicite che il ricorrente deve aver espresso al fine di poter accettare il ricorso” si legge nella nota. .