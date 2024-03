www.controradio.it 🎧 Il dopo Leopolda e gli equilibri politici fuori e dentro le Giunte Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:59 Share Share Link Embed

A meno di tre mesi dalle elezioni amministrative ed europee ,dopo la Leopolda renziana e le elezioni in Abruzzo, riparte il dibattito politico.

Il servizio di Raffaele Palumbo

endorsement di Francesca Pascale che – presente alla Leopolda, ha detto: “ Prima di tutto quel che resta della XII Leopolda. In breve, la rottura definitiva con il Pd – contro l’auspicio del Presidente della regione Eugenio Giani – la candidatura ufficiale di Stefania Saccardi a Sindaca di Firenze, la questione dei dossieraggi che ogni giorno diventa più grande e più preoccupante. E poi l’di Francesca Pascale che – presente alla Leopolda, ha detto: “ Renzi è l’unico erede di Silvio”.

Ma partiamo dal Pd. Renzi è stato durissimo: “se ci cacciate dalla Giunta regionale siete fuori di testa, cambiate nome, siete il partito delle poltrone, non il partito democratico”. Il Pd getta acqua sul fuoco dicendo che non ha nessuna intenzione di escludere Stefania Saccardi dalla Giunta regionale, anche se c’è chi nel partito mugugna e non poco. Ne sapremo di più in settimana, o meglio domani, quando ci sarà la riunione del gruppo democratico in Regione.

Il Capogruppo Vincenzo Ceccarelli ha detto che Renzi era solo in cerca di poltrone ma che questo è il momento della responsabilità. Ma comunque se è rottura tra Renzi e il Pd – anche dopo le elezioni in Abruzzo e il deludente risultato del M5s – sembra difficile anche un’alleanza tra il Pd e il partito di Conte, fino a ieri definito inevitabile. Dunque, altro che Firenze come laboratorio di campi larghi. Per il momento i campi sembrano stretti. Saccardi candidata per Italia Viva, Sara Funaro per Pd, Verdi e Sinistra Italiana, Dimitrij Palagi candidato della sinistra. Con l’incognita della lista di Tomaso Montanari “11 agosto”, che non ha ancora scelto la sua candidatura. Anche se qui potremmo avere delle sorprese, con una concretizzazione dell’alleanza Montanari, Palagi, M5s. E Cecilia Del Re, cosa farà? Mentre sembra sempre più innaturale l’alleanza con Montanari, si susseguono le telefonate con la Saccardi. Ed Eike Schmidt cosa farà? Sembra che l’aria di Napoli abbia ammaliato anche lui,