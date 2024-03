Renzi: definitivo divorzio con Pd Firenze

“E’finita perché il Pd ha cambiato posizione rispetto al passato” dice Renzi alla Leopolda. Funaro: “rendiamo atto di quella che è la decisione che hanno preso. Noi già oggi abbiamo una coalizione ampia e solida. Il nostro obiettivo è lavorare nella città, con i cittadini”

A dispetto dell’ottimismo espresso ancora oggi dal Governatore della Regione Toscana, Eugenio Giani, tra Italia Viva e Pd sembra rottura definitiva. “Se col Pd fiorentino è proprio finita? Assolutamente sì, è finita perché il Pd ha cambiato posizione rispetto al passato. Il Pd di Firenze è il partito che fa cassa con le multe, a me questa cosa fa uscire di testa. Noi non tassiamo i cittadini. Una cosa è rispettare le regole, altra è tassare la gente”. ha detto il leader di Iv Matteo Renzi parlando a margine della Leopolda.

Le parole di Renzi pongono così definitivamente fine a ogni ipotesi di alleanza per le comunali a Firenze tra Iv e Pd. “Poi se la butti dal punto di vista della sicurezza stradale bene, ma allora questi soldi metteteli sulla sicurezza stradale”, ha aggiunto Renzi che è tornato anche sul tema del restyling dello stadio Franchi dove, ha ribadito, “è dal 2008 che io dico che si fa con i soldi dei privati. I soldi del contribuente vanno sulle scuole, sui parchi, sugli ospedali, sugli impianti sportivi in periferia se serve, sui teatri. Non vanno sullo stadio della Fiorentina: è soltanto una lista di esempi. Purtroppo ormai col Pd è andata in un altro modo”.

“Qui siamo alla Leopolda, come ormai accade da 15 anni e troviamo comunque la sala piena – ha poi affermato Renzi -. Ci sono tante persone che vogliono partecipare. Cosa vuol dire? Che la gente ha voglia di starci. Questo a Firenze significa scegliere Saccardi, una donna che non fa le multe per fare cassa, che non utilizza i soldi del contribuente per fare lo stadio, una donna che non ha mai consentito che morisse qualcuno di freddo a Firenze o che ci fossero le occupazioni come quella dell’ex Astor. Quindi una persona seria”.

“Alle polemiche” di Italia Viva “io rispondo con un sorriso, è così che mi riesce fare. Prendiamo atto di quella che è la decisione che hanno preso. Noi già oggi abbiamo una coalizione ampia e solida. Il nostro obiettivo è lavorare nella città, con i cittadini, incontrare i cittadini e costruire un progetto e una visione per la Firenze del domani, per governare questa città e combattere la destra. Se è ancora possibile una convergenza? Prendo atto di quello che è avvenuto”. A Renzi risponde con queste parole la candidata del centrosinistra alle prossime Comunali a Firenze Sara Funaro

