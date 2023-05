🎧 /handlogic l’intervista!

“Esseri umani perfetti” è il primo disco in italiano degli /handlogic, vincitori dell’edizione 2016 del Rock Contest. L’intervista a Lorenzo Pellegrini a cura di Giovanni Barbasso

“Esseri umani perfetti” è il primo disco in italiano degli /handlogic, uscito il 19 maggio per Pioggia Rossa Dischi. Un concept album sulla crescita attraverso l’analisi, sul diventare adulti tornando bambini, nella ricerca ciclica di un ideale di perfezione perduto e irraggiungibile.

🎧 ASCOLTA L’INTERVISTA A LORENZO PELLEGRINI:

Nati nel 2016 a Firenze, gli ⁄handlogic si sono subito distinti con la vittoria al Rock Contest di Controradio, e per l’intensa attività live che li ha portati in tutta Italia, su palchi come quello del MI AMI e dell’Ypsigrock, e all’estero, in Germania, Svizzera, Repubblica Ceca e negli Stati Uniti ed a supporto del più recente tour dei Verdena (conosciuti proprio durante la serata finale del Rock Contest in cui Alberto Ferrari era Presidente di Giuria).

Un pop sognante, emotivo ed elegante, contaminato dal soul e dal contemporary R&B, arricchito da meccanismi ossessivi e frequenze impetuose, che ben raccontano la vastità della nostra interiorità . Ci sono passaggi che suonano come veri e propri mantra, suoni disintegrati che increspano la superficie dei nostri pensieri. Un viaggio epico nell’intimità della propria psiche, una manifestazione musicale di intenti, una celebrazione gioiosa della complessità imperfetta della vita.

Nel 2022 gli ⁄handlogic vengono invitati dai Verdena ad aprire i loro concerti all’Alcatraz di Milano e al Palazzo dello Sport di Roma.

Nel 2023, grazie all’incontro con Pioggia Rossa Dischi e ADA Music, gli ⁄handlogic programmano l’uscita del loro primo disco in italiano, ESSERI UMANI PERFETTI per  il 19 maggio: l’album viene anticipato da otto concerti esclusivi e l’apertura ai Verdena al Palazzo dello sport di Roma, curati da Vertigo Concerti, per condividere in prima persona con il proprio pubblico la nuova musica prima della sua pubblicazione.

⁄handlogic:

Lorenzo Pellegrini – voce e chitarra

Alessandro Cianferoni – basso

Daniele Cianferoni – batteria

Miriam Fornari – tastiere, voce (dal 2022)

Leonard Blanche – tastiere, synth (fino al 2022)