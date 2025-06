www.controradio.it 🎧 Firenze, l'estate a Villa Vogel in dieci appuntamenti per bambini e non solo Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:01:28 Share Share Link Embed

Per i bambini e non solo. L’estate a Villa Vogel, nel Q4 a Firenze, sarà all’insegna del teatro ragazzi e teatro di figura, della narrazione, della musica e della fantasia, in un’esperienza che coinvolge tutta la famiglia. L’ inaugurazione martedì 25 giugno alle 21 in Piazza dell’Isolotto con il magico teatro delle bolle di sapone di Michele Cafaggi, artista di fama internazionale, che presenterà il suo spettacolo “Fish & Bubble”. Dieci appuntamenti fino al 27 agosto con tante compagnie teatrali, tra cui gli immancabili ‘Pupi di Stac’.

Per bambini e famiglie nel Quartiere 4 di Firenze, un appuntamento ormai atteso che animerà le serate estive con 10 imperdibili appuntamenti all’insegna del teatro ragazzi e teatro di figura, della narrazione, della musica e della fantasia, in un’esperienza che non coinvolge solo i bambini, ma tutta la famiglia.

Inaugurazione martedì 25 giugno ore 21.00 in Piazza dell’Isolotto con il magico teatro delle bolle di sapone di Michele Cafaggi, artista di fama internazionale, che presenterà il suo spettacolo “Fish & Bubble”.

Dal 2 luglio la rassegna si sposterà nell’Arena estiva del Parco di Villa Vogel, dove ogni mercoledì alle ore 21.15 si alterneranno alcune tra le più significative compagnie italiane di teatro ragazzi, con una programmazione che unisce tradizione e innovazione, proponendo tecniche diverse come burattini, attori, pupazzi, danza, clownerie e teatro su nero.

Tra i protagonisti di quest’anno, oltre ai Pupi di Stac, Nando e Maila, Teatrino dell’Erba Matta, Habanera Teatro, La Contrada di Trieste, Teatro dei Colori, Teatro del Drago, Dodici Lune e Catalyst.

L’ingresso è gratuito per tutti gli appuntamenti e l’area eventi di Villa Vogel sarà attrezzata per accogliere al meglio le famiglie, offrendo anche un punto ristoro grazie alla collaborazione con la gestione dello spazio.

Un’occasione preziosa per vivere l’estate all’aperto con arte, immaginazione e divertimento, attraverso le molteplici declinazioni del teatro ragazzi e del teatro di figura e della fantasia delle compagnie che ogni anno sono nel nostro cartellone.