🎧 Firenze, ex sanatorio Banti, fallisce la trattativa con l’imprenditore neozelandese

Ven 8 Ago 2025
By Sandra Salvato
ex_sanatorio_banti
foto d'archivio
Ex sanatorio Banti: a gennaio il sesto tentativo di vendita, poi, ad Aprile, la notizia di un unico offerente, un imprenditore neozelandese. Avrebbe dovuto versare i soldi secondo accordi, ma ha offerto dei bond senza garanzia. Sfuma così l’acquisto dell’immobile, e intanto il degrado avanza.

Rimarrà lì, come dolorosa testimonianza di un area che non riesce a risorgere con nuove destinazioni d’uso. La vendita dell’ex sanatorio Danti, arrampicato su Via di Fontesecca a Pratolino e di proprità dell’azienda sanitaria Toscana centro, non è andata a buon fine. Dopo anni di abbandono, si era fatto avanti un cittadino australiano residente nel Regno Unito, Brendan Hobson, offrendo 5,7 milioni di euro rispetto a una base d’asta di 2 milioni e 216 mila. Tutto bene, almeno fino al momento del saldo della prima tranche, corrispondente al 10% dell’offerta. Hobson avrebbe infatti prodotto dei bond facendo riferimento a una banca italiana a garanzia dei titoli. Ma i soldi, dice l’istituto di credito, non c’erano. Incalza allora la Asl chiedendo delucidazioni e altre certificazioni, ma l’esito è stato un niente di fatto e il contratto di acquisto è sfumato nel giro di un breve entusiasmo.

Si parla di un altro bando in Settembre alla ricerca di nuovi acquirenti, ma il destino sospeso dell’ospedale, divenuto poi riparo per una comunità di curdi, albanesi e somali per qualche tempo, pare allungarsi senza soluzione di continuità. Un complesso immobiliare di chiaro stampo razionalista, portato ad esempio di interessante architettura toscana tra le due guerre, sta decandendo insieme alle speranza di vedere varcare ancora quei cancelli circondati dal verde

