Ven 8 Ago 2025
AT, Sabatini ‘8 mezzi elettrici su 12 nuovi sono fermi per guasto’

By Domenico Guarino
Sabatini

Lo denuncia Massimo Sabatini, consigliere comunale a Palazzo Vecchio della lista civica Eike Schmidt.

“Otto mezzi elettrici su 12, nuovi, comprati da At, sono fermi da fine luglio. Ci risulta per guasti all’aria condizionata, cioè questi nuovi mezzi, che avrebbero dovuto coprire le linee del centro per – testuali parole di Sabatini – ‘un servizio di trasporto efficiente, moderno e rispettoso dell’ambiente’ -, sono inutilizzabili in estate. Circolano quindi solo quelli più vecchi, considerati più inquinanti, spesso con problemi”.

“Ho scoperto che attualmente At non è in grado di fare la manutenzione richiesta su questi mezzi – aggiunge in una nota Sabatini – Probabilmente At anche in questo caso ha scelto di risparmiare per massimizzare gli utili: manutenzione esterna, con buona pace di un servizio ottimale. Ma è importante che i cittadini sappiano i costi: 4 milioni attraverso fondi europei dopo la spesa per gli impianti di ricarica, anch’essi pagati con fondi europei”. Da quanto risulta al consigliere Sabatini si tratterebbe di mezzi della Karsan.

