🎧 Epifania: tutti gli eventi!

Epifania in Toscana. Teatro, concerti, mostre, laboratori per grandi e piccini, tra il 6 e il 7 gennaio! Ascolta lo speciale a cura di Giustina Terenzi 🎧

Tante iniziative per la Festa della Befana in Toscana. Eventi per tutti, tra teatro, parate, concerti, laboratori, cinema e viaggi in locomotiva! Di seguito tutti i dettagli.

A Lastra a Signa in occasione della festa della Befana dalle 14 in piazza Garibaldi giochi in legno e di abilità per il divertimento di adulti e bambini. Alle 15 da piazza Pertini partenza della Grande Parata accompagnata da una Befana Gigante realizzata in stoffa, legno, carta da bambini e anziani grazie alla collaborazione all’iniziativa del Comitato Genitori e dei volontari dell’Auser di Lastra a Signa.

Torna il “Treno della Befana”, un convoglio storico con trazione vapore che partirà dalla stazione di Firenze Santa Maria Novella diretto a San Piero a Sieve in Mugello. Il treno sarà trainato da una locomotiva a vapore degli anni venti, qui le info.

“Il Circo Delle Bolle Di Sapone In Su”, lo spettacolo si tiene venerdì 5 gennaio ore 21.00, sabato 6 e domenica 7 gennaio alle ore 17.00. Siamo al Teatro Corsini Barberino del Mugello ([email protected] 055 841237).

“Giocoliamo”, il festival del gioco artigianale in legno a Empoli al palazzo delle esposizioni , 6 e 7 gennaio dalle 10 alle 18.00. “Luci d’Inverno”, è la rassegna promossa dal Comune di Calenzano, sabato 6 gennaio alle ore 10 al MuFiS “Caccia alle calze della Befana”, evento gratuito per bambini dai 5 agli 11 anni, massimo 20 iscritti. Dalle ore 15 alle 17 a Officina Civica “Una befana a regola d’arte”, pomeriggio creativo per bambini da 4 a 11 anni: coreografia e canto, animazione con racconti interattivi, costruzione di una marionetta. Sabato 6 gennaio alle ore 21.15 e domenica 7 gennaio alle ore 16.30 al Teatro Manzoni di Calenzano “Le opere complete di William Shakespeare in 90 minuti”. Info

Befana a Campo Di Marte, la grande fiera mercato con oltre 200 banchi che proporranno abbigliamento, calzature, borse e prodotti in pelle, prodotti delle aziende agricole, prodotti tipici, biancheria per la casa e la persona, brigidini e caramelle e tanto altro e alle 15 la parata delle befane con animazione spettacolare dei trampolieri, dalle 8.00 alle 20 viale Manfredo Fanti Firenze.

Visita guidata del Museo Stibbert, a seguire laboratorio creativo, sabato 6 gennaio 2024 alle ore 14,30 per bambini tra i 5 e i 10 anni. Su prenotazione da effettuare chiamando il numero 055 475520 o scrivendo a [email protected].

Al Teatro del Sale di Firenze il 6 gennaio torna l’appuntamento tutto dedicato ai piccoli che appassiona anche i grandi! La mattina alle 10:00 una splendida cooking class per imparare a fare i biscotti con i mastri pasticceri! Nel pomeriggio il Barba Fantasy Show, lo spettacolo comico-fantastico di Edoardo Nardin. Per info e prenotazioni: [email protected] +39 3371580452 oppure +39 0552001492

Ricordiamo anche il Tuffo della Befana, una delle iniziative più originali, diventata nel corso degli anni un appuntamento imperdibile: in programma la mattina del 6 gennaio sulla spiaggia di Marina di Pisa. Centinaia di partecipanti si danno appuntamento sul litorale pisano per sfidare il gelo e farsi un bagno in mare.

Per quanto riguarda i concerti segnaliamo al GLUE Alternative Concept Space presenta Bowie Night! Sabato 6 gennaio 2024, con Bowie Bluebird un vero tributo d’amore a David Bowie, senza alcuna velleità di imitazione. (Viale Manfredo Fanti a Firenze, ingresso libero con tessera annuale ). Al Viper Theatre sempre a Firenze i Modena City Ramblers . Sabato 6 gennaio l’Altomare Tour approda sul palco del Viper “portandoci canti di vita e di speranza, di fiero navigare, di amore e Resistenza” Biglietti

Fino al 6 gennaio alla Compagnia di Firenze Il Faraone, il Selvaggio e la Principessa. Michel Ocelot, maestro dell’animazione francese, dirige tre storie d’amore e di coraggio in un film che ci fa viaggiare in mondi lontani. Appuntamento alle ore 17.00.

Sempre per il teatro per il giorno della Epifania, al Puccini di Firenze sabato 6 gennaio alle ore 16.45 (con replica straordinaria domenica 7 gennaio) Bruno lo Zozzo e il Megapanettonesauro, uno spettacolo prodotto da Zera nato dalla serie di libri scritti e illustrati da Simone Frasca.