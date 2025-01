www.controradio.it 🎧 Elezioni regionali: il Sindaco di Viareggio correrà con una lista civica Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:34 Share Share Link Embed

Elezioni regionali: il Sindaco di Viareggio Del Ghingaro tenta la carta della lista civica centrista. Incontra a Firenze Cecilia Del Re, insieme all’ex deputato Marco Donati. Tutti accomunati dal fatto di essere fuoriusciti dal Partito Democratico. Il tentativo è quello di creare una lista civica per le prossime elezioni regionali, ma il posizionamento al di fuori della coalizione di centro sinistra potrebbe essere un ostacolo.

L’Italia è quel paese dove più la politica si polarizza, più si crea un affollamento al centro. In Italia come in Toscana, d’altronde. La nostalgia per la Democrazia cristiana non si esaurirà mai, nemmeno tra alcune generazioni. E così da una parte sabato Matteo Renzi presenta un nuovo partito che vuole essere la casa dei moderati, ma sta ben attento a stare dentro il centro sinistra e a un possibile campo largo con dentro anche il M5s. Dall’altra – in vista delle prossime elezioni regionali in Toscana, tra una decina di mesi – il sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro si muove per una lista civica esterna al centro sinistra, naturalmente di centro.

E così con l’ex deputato Marco Donati incontra a Firenze Cecilia Del Re di Firenze democratica, già assessora ai tempi di Nardella sindaco. Stiamo parlando di esponenti politici usciti dal PD ma con una visione politica non necessariamente convergente. Cecilia Del Re – pur interessata a fare una lista civica – potrebbe non gradire il fatto di doversi collocare in un’area che non sia quella del centro sinistra.

Del Ghingaro spinge sulla necessità di creare uno spazio moderato che sia alternativo ai due poli, che per il momento vedrebbero fronteggiarsi il Presidente uscente Eugenio Giani del Pd e il Sindaco di Pistoia al secondo mandato Alessandro Tomasi, di Fratelli d’Italia. Vannacci permettendo ovviamente, che se non candidato potrebbe fare anche lui una sua lista civica, non troppo moderata. Nel frattempo Del Ghingaro non molla e domani all’hotel Esplanade di Viareggio incontrerà altri soggetti politici interessati alla sua Altra Toscana