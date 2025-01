Pisa: maltratta la compagna davanti ai figli minori, arrestato

PISA – Un 32enne è stato arrestato dalla polizia dopo una violenta lite con la compagna avvenuta in casa davanti ai figli di tre e sette anni.

L’uomo è stato rinchiuso nel carcere Don Bosco di Pisa dopo che gli inquirenti hanno scoperto un precedente episodio di violenza nei confronti della donna avvenuto nel 2022 per il quale fu ricoverata in ospedale con ferite che le procurarono anche alcuni giorni di coma. In quell’occasione la vittima disse di “essere caduta dalle scale”.

L’allarme è scattato nei giorni scorsi quando i vicini di casa hanno segnalato al numero unico delle emergenze 112 una lite familiare all’interno di un’abitazione di un condominio del centro cittadino. Quando la Volante è giunta sul posto ha trovato la donna sul pianerottolo scalza e spaventata che chiedeva aiuto. Una volta tranquillizzata sono entrati nell’appartamento individuando immediatamente i segni della furiosa litigata: cocci di vetro, suppellettili rotte e i due bambini molto spaventati.

Il 32enne, di nazionalità straniera, irregolare sul territorio italiano e noto alle forze dell’ordine per spaccio, rissa e maltrattamenti in famiglia, è stato preso in consegna dagli agenti, mentre la donna è stata accompagnata alla sezione della squadra mobile specializzata in violenza di genere, dove ha raccontato che le vessazioni e violenze del marito andavano avanti da anni.