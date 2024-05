🎧 Elezioni europee: Iv, Renzi si candida, Danti rinuncia (suo malgrado)

Se per accettare la sua esclusione delle prossime europee Nicola Danti è costretto a citare San Paolo, allora vuol dire che la fede è forte: “ho combattuto una buona battaglia, ho conservato la mia fede”, ha detto. Non senza ricordare di avere già pronto tutto il materiale elettorale, compresi – per restare in tema – i famosi. Una delusione? Scossoni nel partito renziano? Sembra proprio di no. Da parte sua Danti ha detto che continuerà ad impegnarsi nel partito e che la candidatura di Renzi farà bene all’Europa. Ora per immagine un Renzi in panchina in Europa e un Danti sugli spalti in Toscana, ci vuole fede, ma tanta fede. Per cui pensare che la candidatura di Renzi “faccia fuori” Danti è probabilmente fuorviante, soprattutto pensando alle prossime elezioni regionali. E poi è stato lo stesso Danti ad usare uno slogan di stretta osservanza renziana: “il meglio deve ancora venire”. Nel frattempo quando andremo a votare per le europee potremo esprimere tre preferenze, a patto di alternare il genere. Nardella, Covassi, Mazzeo per il Pd; Natali, Bassi, Marino per la Sinistra verdi; Vannacci, Ceccardi e Borghi per la Lega; Renzi Di Giorgi per gli Stati uniti d’Europa; Torselli Meloni per Fratelli d’Italia; Silli, Fazio, Tajani per Forza Italia; Basile Ferrara per i 5 Stelle.