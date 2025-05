www.controradio.it 🎧 Eldorato a Controradio per #ultimogiornodigaza Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:01:31 Share Share Link Embed

Il portone della sede della storica emittente toscana ospita ‘Eldorato’ il progetto artistico di Giovanni De Gara, partito dalla Basilica di San Miniato al Monte nel 2018 e tornato a Firenze nelle scorse settimane dopo aver fatto tappa in moltissime chiese italiane, da Lampedusa a Venezia, da Genova a Palermo, da Parma a Napoli, e sui portoni di alcune scuole. Intervista all’artista (AUDIO)

Condividiamo l’anima del progetto che è quella di suscitare una riflessione sul tema delle migrazioni e sul desiderio di costruire un mondo diverso e accogliente che apra le porte a tutt3. Con Eldorato alla nostra porta vogliamo anche dare un messaggio culturale e visivo di adesione alla campagna #ultimogiornodigaza.

E’ il nostro modo per mantenere alta l’attenzione su quello che da un anno e mezzo, senza sosta, sta succedendo sulla Striscia e anche sulla Cisgiordania. La data scelta dai promotori di una lettera pubblica per un’azione diffusa, dal basso e online, ha un preciso significato. È il 9 maggio, la giornata in cui tradizionalmente si celebra l’Europa e il suo processo di unificazione. “Senza il mondo – sottolineano – Gaza muore. Ed è altrettanto vero che senza Gaza siamo noi a morire. Noi, italiani, europei, umani.” E allora l’umanità di Eldorato si sprigiona anche a Controradio nella sua luce di richiesta di ‘pace disarmata e disarmante’ come il nuovo Papa ha esortato, oltre i portoni delle Chiese, per arrivare in basso e dal basso come un forte messaggio collettivo e universale.