🎧 Ecco gli eventi del 80° anniversario della Liberazione nelle piazze Toscane

Una selezione delle principali manifestazioni, passeggiate eventi e iniziative istituzionali e popolari per il 25 aprile nelle principali città Toscane.

Firenze celebra l’80° anniversario della Liberazione con un programma ricchissimo che intreccia cerimonie istituzionali, mobilitazioni civiche, arte pubblica e momenti musicali. Le commemorazioni ufficiali si aprono alle 8 al Cimitero monumentale di Trespiano con “Diamo un futuro alla memoria”, omaggio a partigiani e deportati con l’assessora Benedetta Albanese e Valdo Spini. Alle 10, in piazza Unità Italiana, è prevista la cerimonia con la sindaca Sara Funaro, il presidente della Regione Eugenio Giani e la prefetta Francesca Ferrandino, seguita da un corteo fino a Palazzo Vecchio. Alle 11, sull’Arengario, i discorsi ufficiali con la sindaca, il giornalista Aldo Cazzullo e la presidente Anpi Vania Bagni. Si osserverà anche un minuto di silenzio per la morte di Papa Francesco, “un uomo di pace amato da credenti e non credenti”, ha dichiarato Funaro. Il dibattito sulla “sobrietà” delle celebrazioni richiesto dal governo ha acceso discussioni in città, con Vania Bagni che ha ribadito l’importanza di onorare la Liberazione senza ridimensionamenti.

Accanto al cerimoniale istituzionale, Firenze sarà attraversata da decine di iniziative popolari. Tra le più significative, Firenze Antifascista torna in piazza Santo Spirito con un’intera giornata di mobilitazione: pranzo popolare, interventi dal palco a partire dalle 16 (tra cui quelli dei Giovani Palestinesi e di Firenze per la Palestina), corteo antifascista e concerto serale. «Non una celebrazione commemorativa, ma un momento di partecipazione e lotta», dicono gli organizzatori. Dalle 9:30 parte anche la “Biciclettata resistente” da via Pratese fino a piazza I° Maggio a Brozzi, mentre alle 15 si muove la “Passeggiata della Resistenza” da Rifredi fino all’Istituto Farmaceutico Militare. Sempre nel pomeriggio, diverse “merende partigiane” animeranno i circoli cittadini: alle 17 il Circolo 25 Aprile di via Bronzino inaugura anche una nuova piazza di quartiere con un grande murale realizzato dal collettivo Guerrilla Spam, frutto di incontri partecipati con cittadini e artisti. La giornata prosegue con iniziative diffuse: il progetto “Un fiore per partigiani e deportati” coinvolge 28 luoghi della memoria in città, tra cui la lapide a Potente in Santo Spirito e il murale di Silvano Sarti in via del Pollaiolo. Alle 17:30, la Filarmonica Rossini, diretta da Giampaolo Lazzeri, si esibirà in concerto. Per i più giovani, visite guidate gratuite condurranno al Memoriale delle Deportazioni, alle Murate e al Museo Novecento, con percorsi dedicati ai luoghi della Resistenza.

A Livorno Dopo l’omaggio ai caduti e il corteo ufficiale da piazza Cavour, diverse realtà cittadine – tra cui l’Ex Caserma Occupata e Scuola di Carta – porteranno in piazza la solidarietà alla Palestina, collegando la Resistenza italiana alle lotte odierne contro l’oppressione. Nel pomeriggio, si tiene la Gara Remiera “Palio della Liberazione” nella Darsena Nuova.

Pisa propone una giornata intensa: cerimonie ufficiali al mattino, un viaggio immersi nella storia con le cineproiezioni in notturna a Pisa. E’ l’iniziativa promossa da Acquario della Memoria in occasione del 25 aprile: una serie di tour notturni con cineproiezioni per rivivere in prima persona la storia della città durante la Seconda Guerra Mondiale.

Primo appuntamento il 25 aprile, con replica il 2 maggio, con la Mura di Pisa Night Experience speciale Seconda Guerra Mondiale, partenza alle 21 dalla Torre Piezometrica e percorso in quota sulle Mura di Pisa. Durante il giorno, visita guidata alla mostra “Dalla Guerra alla Liberazione”, corsa popolare e concerto alle Logge di Banchi.

Siena apre le celebrazioni con musica in piazza Matteotti e prosegue con una messa e un concerto paralleli alle 11. Nel pomeriggio, il movimento Log-in dà vita a un corteo non istituzionale, mentre le Stanze della Memoria ospitano eventi culturali e trekking urbani dal 23 al 25 aprile.

Arezzo onora la Resistenza con la cerimonia in piazza Poggio del Sole alle 11:30, mentre musei e siti storici accolgono gratuitamente i visitatori. La tre giorni di eventi musicali in piazza Sant’Agostino vedrà protagonisti, tra gli altri, la storica band “Casa del Vento”.

Prato celebra l’80° anniversario della Liberazione con un programma che intreccia memoria, partecipazione civica e cultura. La giornata si apre alle 8:00 con i rintocchi della storica campana “La Risorta” dal Palazzo Pretorio, seguiti dalla partenza di una delegazione comunale da piazza del Comune per la deposizione di 28 corone di alloro presso monumenti e cippi commemorativi in città. Alle 10:30, un corteo muoverà da piazza del Duomo verso piazza Santa Maria delle Carceri, dove alle 10:50 si terrà la cerimonia ufficiale con l’alzabandiera e la deposizione di una corona al Monumento ai Caduti, alla presenza della sindaca Ilaria Bugetti e del prefetto Michela La Iacona . Nel pomeriggio, l’iniziativa “1000 bandiere per la pace” vedrà escursioni sui monti della Calvana fino a Valibona, luogo simbolo della Resistenza pratese, per una commemorazione collettiva . Inoltre, i musei cittadini – Palazzo Pretorio, Museo del Tessuto e Centro Pecci – offriranno l’ingresso a 1 euro per l’occasione .