🎧 "È Solo Rock N’ Roll" il romanzo di Andrea Pieroni Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:14:17 Share Share Link Embed

“È Solo Rock N’ Roll” è il primo romanzo di Andrea Pieroni CEO di Vertigo, società leader in Italia nella produzione ed organizzazione di concerti di artisti nazionali ed internazionali. Davide Agazzi lo ha intervistato

Andrea Pieroni è il CEO di Vertigo. In passato è stato ai vertici di Live Nation Italia, filiale nazionale della multinazionale americana, principale competitor di Eventim a livello mondiale. Tra gli artisti rappresentati in esclusiva e di cui Andrea Pieroni ha organizzato i tour italiani, si ricordano David Gilmour, Iron Maiden, My Chemical Romance, Deep Purple, The Chemical Brothers, Imagine Dragons, Scorpions, Metallica e moltissimi altri.

E’ il produttore esclusivo del tour mondiale di Eros Ramazzotti, con oltre 90

concerti in tutto il mondo nell’anno 2019, oltre che rappresentante esclusivo di numerosi

artisti italiani, tra i quali Subsonica, Negrita, Afterhours, Ermal Meta, Calibro 35, Coma

Cose e tanti altri. Andrea Pieroni è anche il manager di Manuel Agnelli, sia per quanto riguarda la sua carriera musicale, oltre che televisiva, cinematografica e letteraria.

Menzione particolare merita il fatto che Andrea Pieroni è l’ideatore di alcuni tra i

maggiori festival rock italiani, tra i quali Gods Of Metal e Rock The Castle, entrambi

riconosciuti a livello internazionale come due dei maggiori festival del panorama mondiale.

Questo lo rende un personaggio conosciuto e amato all’interno della comunità dei rock

fans italiani.

“È Solo Rock N’ Roll “ è il suo primo romanzo.

L’intervista a cura di Davide AgazziÈ SOLO ROCK N’ ROLL

Andrea Pieroni

Note

Il romanzo, che ha una struttura narrativa e temporale non lineare, ma che richiama a

strutture tipiche del cinema tarantiniano come Pulp Fiction, offre uno spaccato del mondo

musicale da una prospettiva decisamente originale e poco conosciuta: quella del promoter.

È SOLO ROCK N’ ROLL

Andrea Pieroni

Note:

Il romanzo, che ha una struttura narrativa e temporale non lineare, ma che richiama a

strutture tipiche del cinema tarantiniano come Pulp Fiction, offre uno spaccato del mondo

musicale da una prospettiva decisamente originale e poco conosciuta: quella del promoter.