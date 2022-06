🎧 Da oggi la Queer Week a Firenze. Intervista ad Arcigay Altre Sponde

Con un calendario denso e vario, a partire dalle 20 di martedì 21 giugno fino a domenica 26, una settimana intera di appuntamenti a tema Queer in equilibrio tra incontri di approfondimento e riflessione, e serate di divertimento e spettacolo.

La Queer Week eĚ€ prima di tutto la risposta ad un bisogno sempre piuĚ€ diffuso di un luogo idealmente e concretamente libero, dove tuttə le persone possano essere ed esprimersi per cioĚ€ che sono, anche solo da un punto di vista creativo, senza subire pregiudizi, ma anche dalla volontaĚ€ sempre piuĚ€ presente di buttare giuĚ€ quei vecchi muri di divisione sociale che piano piano – grazie alle nuove generazioni – si stanno lentamente sgretolando. La Queer Week – ospite in uno dei luoghi piuĚ€ frequentati del panorama fiorentino – si rivolge quindi non solo alle persone LGBTQIA+ e a tutte quelle che a loro volta si sentono oppresse e discriminate per motivi simili, ma anche a tutta quella parte di societaĚ€ che sente il bisogno di essere parte di un cambiamento attivo.

“La Queer Week nasce con l’idea non solo di essere un safe place per esprimersi liberamente in un ambiente privo di pregiudizi e condizionamenti” ha detto (AUDIO) Mauro Scopelliti, Presidente di Arcigay Firenze Altre Sponde “ma anche come un’opportunità per offrire a chiunque voglia partecipare, l’occasione di avvicinarsi e comprendere la libertà e l’orgoglio della nostra comunità, attraverso momenti di dialogo ed approfondimento culturale ed artistico.

Antonio Bagni, Presidente dell’APS “Icche Ci Vah Ci Vole”, che ha ottenuto dal Comune di Firenze la concessione gratuita dello spazio Lumen in cambio della manutenzione ordinaria e straordinaria dello stabile e del verde di pertinenza, spiega: “Siamo orgogliose e orgogliosi di ospitare questa prima edizione della Queer Week. Lumen eĚ€ uno spazio culturale inclusivo, che fa dell’incontro e del confronto la sua ricchezza. Anche se l’evento non eĚ€ rientrato nell’Estate Fiorentina, abbiamo subito capito che poteva essere un’occasione unica per rendere la nostra cittaĚ€ piuĚ€ aperta e informata e superare barriere e stereotipi che, nel 2022, sono francamente intollerabili. A nome di tutta la nostra Associazione di Promozione Sociale, un grazie di cuore a Valerio Bellini e ad Arcigay Firenze: vi aspettiamo per una settimana di incontri, spettacoli e divertimento”.