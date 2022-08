🎧 Controradio News ore 8.00 - 5 agosto 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:02 Share Share Link Embed

Controradio news – E’ stato circoscritto il vasto incendio scoppiato nel piazzale di una cartiera a Porcari (Lucca): le fiamme hanno interessato detriti cartacei. Lo rendono noto i vigili del fuoco spiegando che il rogo ha richiesto un lavoro di smassamento importante che si è protratto per tutta la notte. Sul posto sono state inviate diverse squadre provenienti da diversi comandi della Toscana per un numero complessivo di 14 mezzi e 31 uomini ed un elicottero. La ditta è la stessa interessata da un incendio due settimane fa.

Controradio news – Mps – Dopo la proroga concessa dalla Ue allo stato italiano (azionista di maggioranza) per la ristrutturazione, la banca ha firmato con i sindacati l’atteso accordo su 3.500 uscite, volontarie, quasi il 18% dei 20mila dipendenti e che in futuro potranno essere parzialmente compensate da assunzioni di giovani. I dipendenti che aderiranno avranno un incentivo pari all’80% della retribuzione ordinaria netta parametrata su base annua o dell’85% qualora la retribuzione ordinaria netta mensile sia inferiore a 2.850 euro.

Controradio news – Il questore di Lucca ha emesso provvedimento di sospensione, per 5 giorni, della licenza al locale “Mamamia” di Torre del Lago a Viareggio (Lucca). Il provvedimento, si spiega in una nota della polizia, “è scaturito a seguito di una crescita esponenziale di gravi fatti delittuosi che hanno avuto come scenario il predetto pubblico esercizio e le aree ad esso prospicenti, problematica esaminata anche in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Controradio news – Ferragosto all’insegna della cultura e della scoperta delle bellezze artistiche ed architettoniche a Prato: Palazzo Pretorio e il Palazzo Comunale apriranno eccezionalmente le loro porte anche in orario notturno, dalle 21 alle 24. Inoltre, sempre lunedì 15 agosto, la Galleria di Palazzo degli Alberti resterà aperta per visite gratuite dalle 10.30 alle 19.