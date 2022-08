By

I vigili del fuoco del comando di Lucca con il supporto delle squadre inviate dai comandi di Pisa, Massa, Pistoia, Firenze e dell’elicottero Drago del reparto volo di Arezzo stanno intervenendo dalle 14.50 circa per un incendio industriale in via del Frizzone a Porcari (Lucca) dove stanno andando a fuoco i detriti cartacei di una cartiera.

Le operazioni sono rese impegnative per la forte estensione dell’area occupata dalla carta, 45mila mq e a causa del vento che alimenta l’incendio.