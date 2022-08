🎧 Controradio News ore 8.00 - 3 agosto 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:11 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio news – Indagini dei carabinieri sono in corso a Firenze per la vicenda di una possibile violenza di gruppo a una turista canadese di 35 anni da parte di quattro uomini, due dei quali l’avrebbero abusata mentre altri due avrebbero filmato con un cellulare. Il fatto sarebbe accaduto a Impruneta, sulle colline intorno al capoluogo toscano, la notte tra venerdì e sabato scorsi al termine di una serata. Le indagini sono coordinate dal pm Beatrice Giunti della procura di Firenze che, oltre a assumere la testimonianza della turista, ha fatto acquisire il video.

Controradio news – Ancora incendi in Maremma. Dopo Scansano (Grosseto), fiamme anche a Saturnia. L’incendio, divampato in località Poggio alle Calle, ha interessato una decina di ettari di terreno. Evacuate diverse abitazioni, le cascatelle termali e un campeggio nelle vicinanze sono stati evacuati nell’incendio di bosco e vegetazione rurale a scopo precauzionale, mentre il bilancio degli intossicati da fumo sarebbe salito a cinque, tutti lievi.

Controradio news – I lavori della ‘talpa meccanica’ per scavare il tunnel sotto Firenze dell’Alta velocità ferroviaria, che sarebbero dovuti ripartire tra settembre e ottobre, slittano ad aprile 2023. E il cantiere anziché chiudere nel 2027, si chiuderà nel 2028. E’ quanto emerso dall’incontro del presidente della Toscana, Eugenio Giani e del sindaco di Firenze Dario Nardella coi vertici di Ferrovie dello Stato e Rfi sul nodo Tav di Firenze. Nelle prossime settimane Giani e Nardella solleciteranno una riduzione dei tempi prospettati e chiederanno che siano individuate anche nuove soluzioni tecniche.

Controradio news – Firmato un contratto preliminare di acquisto del sito dell’ex Bekaert di Figline Valdarno (Firenze), teatro della vertenza che portò alla definitiva chiusura della fabbrica ex Pirelli nel 2021 dove si producevano fili di acciaio per pneumatici. E’ quanto ha annunciato ai sindacati Valerio Fabiani, consigliere per il lavoro della Regione Toscana, nell’incontro tenutosi a Firenze. Secondo quanto si apprende da fonti vicine al tavolo, il nuovo investitore vorrebbe implementare nel sito un progetto industriale legato alla filiera dell’idrogeno.

Controradio news – I cittadini cinesi di Prato scenderanno in piazza per chiedere maggiore sicurezza e legalità venerdì 5 agosto dopo che nelle ultime settimane si sono intensificate rapine e scippi in strada. La manifestazione, per la quale è stato dato un preavviso alla questura da parte di un gruppo spontaneo di cinesi che ha deciso di protestare, si terrà in piazza Duomo dalle 18.30 alle 20.30.