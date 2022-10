🎧 Controradio News ore 7.25 del 6 ottobre 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:06 Share Share Link Embed

Controradio news – I comitati cittadini di Piombino (Livorno) hanno indetto per sabato 8 ottobre, dalle ore 17 alle ore 19, presso il Centro Giovani, un’assemblea pubblica sugli aggiornamenti sul procedimento per l’autorizzazione commissariale del rigassificatore nel porto e sulle iniziative che comitati, gruppi e alcune associazioni e sindacati hanno in programma per coinvolgere la cittadinanza. “La Conferenza dei Servizi è stata indetta dal Commissario Giani per il 7 ottobre, l’assemblea pubblica potrà essere un’occasione per approfondimenti e aggiornamenti”, affermano i Comitati Salute Pubblica Piombino Val di Cornia, Liberi Insieme per la salute e Piazza Val di Cornia e Gruppo Gazebo 8 Giugno.

Controradio news -“Basta col cottimo, basta col morire per una consegna”: anche con questo slogan si sono fermati ieri tanti rider a Firenze per lo sciopero indetto dalla Cgil per protesta per la morte di uno di loro, Sebastian Galassi, 26 anni, travolto a un incrocio stradale nell’impatto con un’auto mentre andava a far una consegna. Lavoratori, sindacalisti, politici, esponenti delle istituzioni, cittadini e tanti rider al presidio indetto da Cgil e le sue categorie Filcams, Filt e Nidil, nella centrale piazza Sant’Ambrogio. Presenti anche il presidente della Regione Eugenio Giani, l’assessora al lavoro Alessandra Nardini l’assessora all’ambiente Monia Monni.

Controradio news -Nella notte tra il 21 e il 22 ottobre scatterà a Firenze la nuova fase dei lavori della tramvia Fortezza-San Marco nella piazza e in via Cavour. E il lunedì successivo sarà la volta del cantiere sul marciapiede di piazza San Marco lato centro. È quanto è stato stabilito nella riunione del coordinamento dei lavori. Per quanto riguarda la viabilità l’alternativa alla chiusura di via Cavour è l’utilizzo dell’asse via La Marmora-via La Pira a doppio senso. Dalla mattina del 24 ottobre sarà la volta dell’altro cantiere in piazza San Marco sul marciapiede lato centro. Anche in questo caso si tratta di lavori ai sottoservizi.