🎧 Controradio News ore 7.25 – 7 luglio 2022

Controradio News: ultim'ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina.

Controradio news – E’ stata una perdita da una bombola alimentata a gpl a innescare l’esplosione che ha parzialmente distrutto un’abitazione unifamiliare nel centro storico di Castelnuovo Val di Cecina, nel Pisano. Una donna di 58 anni è rimasta gravemente ustionata ed è stata trasferita con l’elisoccorso all’ospedale di Pisa dove si trova ricoverata in prognosi riservata. Nello scoppio, avvenuto nel seminterrato dell’edificio, sono rimaste praticamente illese le sue due nipoti di 7 e 4 anni, che sono state precauzionalmente medicate negli ospedali di Cecina (Livorno) e Volterra (Pisa) per le escoriazioni riportate. In casa c’era anche la madre delle due bambine, ma anche lei non ha riportato conseguenze.

Controradio news -Un 63enne ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto poco prima delle 16 di ieri sulla strada regionale Francesca Bis a Fucecchio (Firenze). Si tratta di uno scontro tra un mezzo pesante e un’auto, la cui dinamica è al vaglio degli agenti della polizia municipale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per soccorrere alcune persone, una delle quali però è morta sul colpo.

Controradio news -E’ sotto controllo l’ incendio divampato ieri intorno a mezzogiorno in località La Torre, a Vicopisano (Pisa), sul Monte Pisano e partito da un’oliveta. Il rogo ha distrutto alcuni ettari di boschi e ulivi e sono tuttora in corso le operazioni di bonifica del terreno per scongiurare il rischio di pericolose riprese.

Controradio news -Firmare lo stato di emergenza regionale per la siccità , “dal punto di vista pratico significa l’individuazione in tempi molto rapidi da parte nostra dei progetti che possono consentire di sopperire ai danni che si stanno provocando” come “progetti per innaffiare laddove le coltivazione risentono della carenza d’acqua e poi progetti, penso alla Laguna di Orbetello, che ci possano consentire in tempi rapidi di dare ossigenazione a uno dei luoghi più caratteristici della Toscana”. Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani, a margine di un evento a Firenze.

