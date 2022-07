🎧 Controradio News ore 7.25 - 6 luglio 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:31 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio news – Quindici anni, il minimo della pena. E’ la condanna inflitta in Spagna a Rassoul Bissoultanov, per l’omicidio di Niccolò Ciatti . Nelle scorse settimane, il tribunale di Girona aveva ritenuto colpevole il cittadino ceceno della morte del giovane fiorentino, ucciso con pugni e calci, l’11 agosto 2017 in una discoteca a Lloret de Mar. A dare la notizia su Fb è il padre, Luigi Ciatti. Per l’ordinamento spagnolo spetta poi al giudice stabilire l’entità esatta della pena: che oscilla per l’omicidio volontario da un minimo di 15 anni, quella poi inflitta, a un massimo di 25 anni di carcere. La procura aveva chiesto 24 anni. “In tempi rapidissimi valuteremo l’impugnazione della sentenza”, rende noto Agnese Usai, legale italiana della famiglia di Niccolò Ciatti. Per la morte del giovane fiorentino è in corso un processo anche in Italia, a Roma, che riprenderà l’8 luglio.

Controradio news – Sembrava ‘solo’ un tragico incidente stradale, uno scontro frontale tra due auto, a Pescia, in provincia di Pistoia, costato la vita a due persone, padre e di figlio, di 67 e 26 anni, residenti sempre a Pescia. Ma lo scenario avanzato poi è ben altro: omicidio-suicidio l’ipotesi sulla quale sta lavorando la procura di Pistoia, che coordina gli accertamenti affidati alla polizia, presa in considerazione dopo quanto avrebbe riferito la moglie e la madre delle due vittime.

Controradio news – Interrogatorio da remoto e in forma semiprotetta per la presunta vittima di violenza sessuale di gruppo. E l’incidente probatorio disposto dal gup del tribunale di Siena che si terrà il 25 e 26 luglio nell’ambito del procedimento che vede accusati il calciatore del Genoa Manolo Portanova insieme ad altri due giovani. Portanova era assente in aula. La magistratura aveva chiesto l’interrogatorio in forma protetta della giovane studentessa che ha denunciato la violenza, che sarebbe avvenuta nella notte tra il 30 e il 31 maggio del 2021 in un’abitazione del centro storico di Siena, le difese degli accusati avevano invece richiesto l’interrogatorio in forma libera.

Controradio news – I familiari di Guerrina Piscaglia, scomparsa nel 2014, chiedono risarcimenti per quasi un milione di euro a padre Gratien Alabi, alla diocesi di Arezzo-Cortona-San Sepolcro e ai Canonici regolari premostratensi, l’ordine del religioso congolese condannato in via definitiva a 25 anni di reclusione per l’omicidio e l’occultamento del cadavere della donna.

Controradio news – Un incendio boschivo di ampie proporzioni si è sviluppato in località Capannole, nel comune di Bucine (Arezzo), con un fronte di fiamma di circa 300 metri in rapido sviluppo. Il forte fumo e una linea elettrica, spiega una nota della Regione Toscana, hanno reso più complicate le operazioni di spegnimento. Un altro incendio boschivo si è sviluppato in zona Castelletti a Signa (Firenze). Anche qui impiegate numerose squadre di volontariato antincendio e un elicottero. Si tratta di una zona con presenza di abitazioni e dell’ex polveriera Nobel