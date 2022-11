🎧 Controradio News ore 7.25 - 3 novembre 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:02 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio news – Omicidio di Niccolò Ciatti . La difesa di Rassoul Bissoultanov – il trentenne ceceno accusato di aver ucciso il ragazzo toscano in un pestaggio avvenuto ad agosto del 2017 in una discoteca spagnola di Lloret de Mar – ha “violato l’onere di notifica” omettendo, come invece prevede la legge per i reati violenti con vittime, di avvertire i legali della famiglia Ciatti di aver presentato domanda di scarcerazione. I genitori di Niccolò sono parte civile nel processo. Lo sottolinea la Cassazione che spiega perchè a maggio ha annullato senza rinvio la revoca della custodia in carcere del ceceno – ora latitante – decisa dai giudici di Roma.

Controradio news – “Si può porre rimedio? No perchĂŠ l ‘assassino è scappato dall’Italia immediatamente dopo la scarcerazione e da luglio è latitante grazie alla superficialitĂ dei controlli spagnoli”. Lo ha scritto su facebook Luigi Ciatti, padre di Niccolo’. “Continuiamo, nonostante tutto, ad avere fiducia nella giustizia italiana. Giustizia per Niccolo'”, ha concluso.

Controradio news – Quattro indagati per omicidio colposo ad Arezzo per la morte in piscina, mentre nuotava, di un 49enne sabato scorso. Secondo quanto appreso sulla vicenda è stato aperto un fascicolo dalla procura e sarebbero indagati il titolare dell’impianto sportivo, che è in cittĂ , e altri tre collaboratori. L’inchiesta verterebbe anche sui tempi di intervento. Intanto effettuata l’autopsia presso Medicina legale a Siena.

Controradio news – Un uomo in tenuta da ginnastica è stato trovato privo di vita nel parco delle Cascine di Firenze nel pomeriggio di ieri. Secondo ricostruzioni stava correndo nel verde quando si è accasciato a terra. Lo sportivo è un italiano di 65 anni che viveva da tempo a Firenze. La salma è stata portata all’Istituto di Medicina legale a disposizione dell’autoritĂ giudiziaria. In base ai primi accertamenti, l’uomo potrebbe essere stato colto da malore.

Controradio news – “Gravissimo chiudere il museo nel ponte di Ognissanti”. Nel giorno della nomina dei sottosegretari è diventato un caso il lunedĂŹ negato ai visitatori dalle Gallerie degli Uffizi, con il ministro della Cultura Sangiuliano che ha chiesto chiarimenti al direttore Eike Schmidt: “E’ un danno per gli introiti e per l’immagine di tutto il sistema museale italiano”, dichiara il ministro. Da Firenze la replica del direttore tedesco: “Il personale non basta, chiedo rinforzi”, scrive Schmidt. Interviene il sindaco pd Dario Nardella: “Ho sentito il ministro e ne condivido il disappunto, lo incontrerò a novembre e faremo il punto”.

Controradio news – La Toscana elimina le agevolazioni sul bollo auto per il noleggio di veicoli a lungo termine senza conducente. E’ quanto prevede una proposta di legge approvata a maggioranza dal Consiglio regionale, con il voto contrario di Italia Viva che ha votato con le opposizioni. L’incremento delle entrate derivanti da questa modifica è stimato in 9,2 milioni.