Aeroporti, Nardella: “Credo molto nel sistema integrato toscano, Firenze e Pisa devono stare insieme.”

Il sindaco di Firenze Dario Nardella, collegato con la trasmissione ‘Telegram’ su Toscana Tv, si è espresso in merito agli Aeroporti della Toscana

“Sul tema dell’aeroporto io credo molto nel sistema integrato toscano, Firenze e Pisa devono stare insieme. Aver definito strategico l’aeroporto di Firenze a mio avviso non può voler dire sminuire il ruolo dell’aeroporto di Pisa che, quanto a passeggeri, rimane lo scalo principale.”

Il Sindaco prosegue poi il suo discorso concentrandosi sulla necessità sentita dell’aeroporto di Firenze. Di fatto “Firenze ha bisogno della nuova pista per operare in condizioni di maggior sicurezza ma questo va fatto in modo integrato con Pisa, questa è la nostra posizione e la ribadirò al ministro Salvini”.

“O lavoriamo con questo metodo di integrazione dei due scali oppure rischiamo di perdere ulteriore tempo in polemiche inutili”, ha aggiunto Nardella riferendosi ai due aeroporti della Toscana

“Non vorrei poi parlare del rave party col ministro Salvini – ha spiegato il sindaco -. Vorrei parlare dei progetti che riguardano le sue deleghe, sui quali sono sicuro garantirà impegno. Vorrei parlare dell’alta velocità, il nodo di Firenze che poi riguarda tutti i pendolari del centro della Toscana, di tutti i progetti del Pnrr che riguardano quel ministero, penso ad esempio alle tramvie”.