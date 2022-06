🎧 Controradio News ore 7.25 - 29 giugno 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:27 Share Share Link Embed

Controradio news – Una tromba d’aria si è abbattuta ieri sera nel territorio di Massa Carrara dove, spiegano i vigili del fuoco, squadre a supporto sono intervenute anche da Pistoia e da Livorno. Numerose le richieste di intervento per alberi pericolanti, dissesti statici e per altri disagi causati dal maltempo nei comuni di Massa, Aulla, Pontremoli, Montignoso, Fosdinovo e Fivizzano. Oltre che da una tromba d’aria, la provincia è stata colpita ieri anche da forti temporali, con allagamenti.

Controradio news – Ricorre oggi l’anniversario della strage alla stazione ferroviaria di Viareggio (Lucca) del 29 giugno 2009, costata la vita a 32 persone. Tra le iniziative in programma la messa alle 11 al cimitero della Misericordia, alle 17,30 un incontro con tutti i comitati delle altre stragi italiane sul problema della sicurezza, alle 21 appuntamento davanti al Comune (che non è stato invitato per essere uscito dal processo come parte civile) per l’inizio del percorso sulle vie cittadine con arrivo in via Ponchielli dove ci saranno diversi interventi, uno spezzone di uno spettacolo teatrale e poi alle 23,48 i rintocchi e la lettura dei nomi delle 32 vittime. Per tutta la giornata poi i treni in transito nella stazione di Viareggio azioneranno le sirene per manifestare la loro vicinanza ai familiari delle vittime di questa strage.

Controradio news – Sarà il presidente della Toscana, Eugenio Giani, in qualità di commissario per il rigassificatore a rilasciare l’autorizzazione per la sua realizzazione nel porto di Piombino (Livorno) con una procedura agevolata da rilasciare entro centoventi giorni dalla data di ricezione dell’istanza e senza procedure di valutazione ambientale. E’ quanto spiega la comunicazione della Giunta toscana sul progetto di rigassificatore, prevista all’ordine del giorno del Consiglio regionale convocato per oggi.

Controradio news – Chiuso immediatamente un ponte in Toscana dove è stato riscontrato un abbassamento di 15 centimetri. Si tratta del ponte di San Donnino sulla statale 445 della Garfagnana, a Piazza al Serchio (Lucca), una struttura a tre campate in cemento armato. I vigili del fuoco sono intervenuti per avviare una verifica strutturale a seguito della segnalazione dell’abbassamento anomalo. La circolazione è stata immediatamente vietata, al sopralluogo partecipano anche il sindaco e i tecnici della Provincia di Lucca per le verifiche e gli eventuali provvedimenti.

Controradio news – E’ morto Emi Stefani, cofondatore ed ex presidente di Sofidel, il gruppo cartario di Porcari (Lucca) oggi tra i leader mondiali nel mercato della produzione di carta per uso igienico e domestico (tissue). Cordoglio per la scomparsa di Emi Stefani è stato espresso da Confindustria Toscana nord. Riconoscenza a Stefani anche per gli insegnamenti che lascia è stata espressa dal vice presidente e presidente della sezione cartaria dell’associazione, Tiziano Pieretti.