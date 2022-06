Piombino: corteo contro rigassificatore, Giani pronto per ok senza valutazione ambientale

I comitati cittadini Salute Pubblica, La Piazza, Liberi insieme

per la salute e Gazebo 8 Giugno hanno organizzato per l’1 luglio a Piombino (Livorno) un corteo contro il

rigassificatore.

La manifestazione partirà alle 14,30 da piazza Gramsci per poi

giungere davanti al Palazzo Comunale dove alle

ore 15 inizierà il consiglio comunale straordinario dedicato proprio al progetto

del rigassificatore nel porto di Piombino. Il presidente della Toscana Eugenio

Giani, commissario del governo per la procedura inerente il

rilascio della autorizzazione per la collocazione e l’esercizio

della nave impianto, parteciperà alla seduta.

I comitati fanno sapere che il loro no al rigassificatore è determinato dal

fatto che la nave rigassificatrice è collocata in una banchina del

porto, e quindi “non crediamo possa garantire adeguate misure di

sicurezza e interdizione, come invece sono state attuate a

Livorno e a Chioggia, dove sono collocati impianti simili, ma in

alto mare. Crediamo invece possa avere negative ripercussioni

sulla nostra economia, dal mare ai traffici portuali, al

turismo, alla diversificazione produttiva in genere”. I comitati specificano inoltre che alla

manifestazione saranno ammesse “solo bandiere di associazioni di

categoria, ambientaliste, culturali, sociali”, non “di partito”. Fuori dal Comune saranno installati

altoparlanti per poter seguire la discussione del consiglio.

Secondo quanto spiega la

comunicazione della Giunta toscana sul progetto di

rigassificatore, prevista all’ordine del giorno del Consiglio

regionale convocato per oggi e domani, Giani avrà il compito di rilasciare l’autorizzazione per la sua realizzazione nel porto

di Piombino con una procedura agevolata da rilasciare

entro centoventi giorni dalla data di ricezione dell’istanza e

senza procedure di valutazione ambientale.

In qualità di commissario, spiega Giani “al

sottoscritto compete adesso il rilascio dell’autorizzazione per

la costruzione e l’esercizio di terminali di rigassificazione di

gas naturale liquefatto. In via ordinaria il procedimento

autorizzativo ha durata prevista di 200 giorni ma il decreto

legge, tenuto conto della urgenza e strategicità dell’opera,

accorcia i tempi prevedendo che l’autorizzazione sia rilasciata

dal commissario, a seguito di procedimento unico, entro 120

giorni dalla data di ricezione dell’istanza. Al fine di

semplificare le procedure il comma 3 prevede che il procedimento

sia esentato dalle procedure di valutazione ambientale”.

La

comunicazione annuncia anche la firma di un’ordinanza “al fine

di istituzionalizzare la struttura di staff di cui il

sottoscritto si avvarrà e il cui coordinamento sarà attributo al

direttore generale della giunta, dott.Pantuliano”.

Secondo quanto si legge nel testo ad oggi “non è stata ancora presentata

l’istanza, ma tutto lascia presupporre che Snam lo farà nei

prossimi giorni” e il progetto di massima prevede “l’ormeggio

presso la banchina est della darsena nord del porto di Piombino

di una nave di poco meno di 300 metri di lunghezza e capacità di

volume stoccato attorno ai 170.000 metri cubi. Il metano

gassificato verrà trasferito via condotta sino al punto di

ingresso della rete nazionale gasdotti posto a circa otto

chilometri”.

Francesco Torselli, capogruppo Fdi in Consiglio

regionale e il consigliere FdI Diego Petrucci si sono espressi in merito alla faccenda: “Sfortunatamente, Giani continua a fare gli interessi

di Snam e non dei toscani, visto che nella comunicazione si è

limitato a dire che attende solo la richiesta dell’azienda per

avviare la procedura di autorizzazione. Ancor più grave è che

nella comunicazione non venga fatta menzione alle richieste di

compensazione per i piombinesi. Così, è fin troppo chiaro che al

governatore non interessa il futuro della costa toscana”.

“La comunicazione del presidente Giani sul rigassificatore di

Piombino – aggiungono i consiglieri in una nota – è arrivata a

un’ora dall’inizio del Consiglio regionale. Ricordiamo che nel

caso di comunicazioni della Giunta, i documenti devono pervenire

ai consiglieri e agli uffici entro 48 ore dai lavori d’aula. Ci

chiediamo a cosa sia stato dovuto tutto questo ritardo, visto

che il governatore è anche commissario governativo per la

struttura. Forse non tutti gli esponenti del Pd toscano sono

favorevoli a piazzare una nave-rigassificatore per un paio di

anni in uno dei principali porti turistici d’Italia?”. “Per noi

– concludono – il governatore si può presentare in aula anche

con un foglio bianco, l’importante è discutere del

rigassificatore di Snam. Il tema è cruciale per il futuro di una

comunità che ha pagato sin troppo per gli errori commessi dalla

sinistra”.