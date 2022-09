🎧 Controradio News ore 7.25 – 26 settembre 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:01 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio news – E’ del 69,75% il definitivo sull’affluenza un Toscana (273 comuni su 273) per il voto alla Camera, una percentuale inferiore di quasi otto punti rispetto alle scorse politiche del 2018: allora votò il 77,4% degli aventi diritto. Firenze è il comune capoluogo di provincia che registra l’affluenza più alta: 73% (oltre il 79% nel 2018). All’opposto Massa Carrara è quello con l’affluenza più bassa: 64,62% (oltre 72 nel 2018). Code ai seggi elettorali si sono verificate a Firenze e in varie parti della Toscana, specialmente al mattino, anche a Livorno e a Grosseto. Firenze è una delle città, con Milano, Bologna, Roma e Napoli, dove è posta la ricezione delle schede degli elettori all’estero per lo spoglio dei voti.

Controradio news – Il Partito Democratico a Firenze incassa il 30% delle preferenze circa. Ma è un -7% rispetto alle politiche del 2018. Il vero exploit è di Fratelli d’Italia che in questa tornata 2022 sfiora il 20%. Due i partiti che quasi spariscono dall’orizzonte fiorentino: la Lega di Matteo Salvini non va oltre il 3,7% dei voti, mentre Forza Italia raccoglie il 3,5%. Il Terzo Polo conquista il 13,4% delle preferenze. Mentre il Movimento Cinque Stelle sfiora il 10%. L’Unione Popolare si ferma al 2,8% dei voti. Italexit di Paragone raccoglie l’1,49% delle preferenze.