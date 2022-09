🎧 Controradio News ore 7.25 – 20 settembre 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:22 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio news – E’ partita nelle scorse ore per le Marche la colonna mobile della Protezione civile regionale della Toscana con 50 volontari, idrovore, scavatrici, moduli per la pulizia del fango e squadre di motoseghisti. Le risorse continueranno ad arrivare anche oggi. Intanto i volontari di protezione civile di Anpas Toscana sono partiti per Senigallia. La sala operativa regionale sta coordinando l’intervento.

Controradio news – Una maggiore spesa per la scuola rispetto allo scorso anno, per un totale di quasi 47 milioni di euro: questo il dato saliente che emerge dalla comunicazione al Consiglio comunale di Firenze dell’assessora all’Educazione, Sara Funaro, relativa all’anno scolastico 2022/23 appena iniziato, che vede coinvolti 29.945 studenti. Nel dettaglio, il Comune ha stanziato 1 milione e mezzo di euro in più per la disabilità rispetto all’anno scolastico 2021/2022.

Controradio news – A meno di una settimana dalle elezioni si è aperta ieri la conferenza dei servizi sul progetto per il rigassificatore di Piombino (Livorno). Il presidente della Toscana, Eugenio Giani ha parlato di riunione “costruttiva” per arrivare entro il 27 ottobre all’autorizzazione per il posizionamento del rigassificatore nella primavera 2023. Presidio di cittadini di Piombino ed associazioni ieri davanti alla sede della regione a Firenze.

Controradio news – Il giudice delegato ai fallimenti del tribunale di Prato ha prorogato fino al 31 ottobre il termine di chiusura della Manifattura del Casentino, l’ex Lanificio di Soci, nel comune di Bibbiena (Arezzo). La proroga è stata concessa dopo che il giudice aveva convocato i sindacati e consente, cosi come sperato dalle stesse organizzazioni sindacali, di avere più tempo per portare a termine le operazioni di salvataggio dell’azienda produttrice dello storico panno del Casentino a cui sarebbe interessato il gruppo pratese Bellandi.

Controradio news – Occupato un edificio destinato ad hotel a Firenze, in via Maragliano, da parte di numerose famiglie con bambini. L’edificio, all’apparenza in disuso, fino a un paio di anni fa ospitava un albergo a tre stelle. Accertamenti sull’occupazione, partita nella giornata di domenica. Al momento non ci sono formali denunce da parte della proprietà.

Controradio news – Due dipinti del Museo Stibbert conservati nei depositi delle Gallerie degli Uffizi sono stati restituiti nel corso della tavola rotonda Arte Rubata. Storie di furti e recuperi da Siviero ai giorni nostri. Nel corso della serata il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt ha comunicato la restituzione al Museo Stibbert di due dipinti settecenteschi, scomparsi durante la guerra di cui negli anni si erano perse le tracce.