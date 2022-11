🎧 Controradio News ore 7.25 – 15 novembre 2022

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio news – Sono rimasti a dormire in Palazzo Vecchio a Firenze circa 25-30 operai della ex Gkn, mentre la seduta del consiglio comunale formalmente sospesa, non è stata dichiarata conclusa e grazie anche a questo escamotage la protesta può continuare con lo stazionamento nel Salone dei Dugento. In serata in piazza della Signoria si è formato un presidio di altri colleghi e sostenitori fra cui alcuni familiari, che si fanno sentire con tamburi e slogan. Dentro a Palazzo Vecchio, sede del Comune, alcuni consiglieri comunali si sono sistemati nella ex sala bar, adiacente al Salone de’ Dugento. Per la giunta comunale, l’assessora al Lavoro Benedetta Albanese ha già avuto un primo incontro con gli operai riferendo la linea del sindaco Dario Nardella, che ha chiesto che siano pagate subito le spettanze loro dovute da Qf, l’attuale proprietà che fa capo all’imprenditore Francesco Borgomeo.

“Non abbiamo intenzione di occupare strade, tramvie, ferrovie creando disagio ad una città che è nostra. Noi siamo nella casa di tutti e ci rimaniamo ad oltranza”. Lo ha detto Dario Salvetti del Collettivo di fabbrica della ex Gkn, intervenendo in Consiglio comunale sospeso ieri pomeriggio per permettere la protesta agli operai. “Chiediamo che le istituzioni trovino il modo per il controllo pubblico in Gkn” ha ribadito. In serata una parte degli operai della Gkn si è spostata davanti a Palazzo Vecchio, mentre altri sono rimasti all’interno.