🎧 Controradio News ore 7.25 – 05 ottobre 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:00 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio news – Sarà eseguita oggi l’autopsia sulla salma di Sebastian Galassi, il rider fiorentino di 26 anni morto mentre stava lavorando venendo investito da un’auto in città, a Rovezzano la sera del 1 ottobre. Tra gli altri accertamenti, sono al vaglio degli investigatori i video delle telecamere di sorveglianza della zona per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Unico indagato per omicidio stradale è il conducente del Suv, che, secondo alcune testimonianze sarebbe passato all’incrocio con il giallo.

Controradio news – “Non è possibile continuare a registrare incidenti gravi e mortali e consentire che non si faccia nulla per migliorare. Servono regole certe per il lavoro del rider a partire dall’applicazione vincolata di un contratto nazionale e di tutte le norme discendenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, compresa la responsabilità delle imprese”. Sottolineano in una nota le tre federazioni della Cgil Filt Filcams e Nidil. Il sindacato ricorda lo sciopero di tutto il settore indetto per oggi con un presidio che si terrà alle 18 in piazza Sant’Ambrogio a Firenze.

Controradio news – Per un caso di febbre Dengue rilevato nel centro storico di Lucca, il sindaco Mario Pardini ha emesso un’apposita ordinanza di disinfestazione. L’operazione è scatata alle 7.30 e procede fino al pomeriggio. Il virus, spiega il Comune, riguarda una persona che l’ha contratto in un paese tropicale. Il caso è segnalato dalla Azienda Usl Toscana Nord Ovest. La disinfestazione dell’area interessata avverrà con insetticidi, attraverso interventi sia sugli insetti adulti sia sulle larve, sia su suolo pubblico che nelle proprietà private. E’ il secondo caso in Toscana reso noto a distanza di 24 ore dopo quello riscontrato a Pontasserchio (Pisa)

Controradio news – Sono oltre 4mila le prenotazioni per la quarta dose di vaccino anti Covid registrate sul portale regionale della Toscana. E’ quanto fa sapere la direzione del settore sanità digitale della Regione Toscana. Alle ore 14 di ieri si è aperta la prenotazione per tutti gli over 12 toscani. Sono disponibili oltre 20.000 slot regionali, prenotabili dal 6 fino al 31 ottobre.

Controradio news – Indagini a Firenze su una maxi rissa in centro segnalata domenica scorsa e alla quale avrebbero partecipato circa 50 persone. E’ arrivata la polizia ma tutti erano scappati tranne sei soggetti, che rischiano una denuncia per rissa. Lo scontro c’è stato in strada intorno alle 4. Gli accertamenti proseguono.

Controradio news – Le Chiavi della città di Firenze saranno consegnate al tennista Matteo Berrettini. Lo ha detto il sindaco Dario Nardella durante la presentazione del Firenze Open, torneo di tennis Atp 250 in partenza da lunedì 10 ottobre. Il tennista romano – “Ma tifoso della Fiorentina”, come ha specificato lo stesso Nardella -, sarà premiato lunedì sera allo Stadio Artemio Franchi prima della partita di serie A Fiorentina-Lazio.