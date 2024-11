www.controradio.it 🎧 Controradio club: voci alte e microfoni accesi, sostieni la tua radio! Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:30 Share Share Link Embed

La campagna del Controradio club entra nel vivo e apre le porte degli studi di via del Rosso Fiorentino 2B a Firenze. Vieni per fare la tessera, sostenere la tua radio e acquistare i gadgets che quest’anno vedono anche il panettone di Controradio, come novità .

www.controradioclub.it il luogo virtuale dove poterci dare un sostegno reale, per una radio quantomai necessaria.

Torniamo ad aprirci. In realtà lo siamo sempre. Gli studi, gli uffici, il bandone di Controradio è sempre aperto alla sua comunità di ascoltatrici e ascoltatori. Ma i sabati e le domeniche di radio aperta promossi per il tesseramento hanno un sapore particolare. Quello del legame che si fa aiuto, del voi che sostenete noi, per un insieme che è Controradio, quasi unica nel panorama dell’emittenza locale, se non nazionale. Non c’è bisogno di dirlo a chi ci ascolta e ci segue, per l’informazione, la musica, le risate, le emozioni, i messaggi, le critiche, le notizie, i consigli, gli eventi, i viaggi.

Ma anche noi abbiamo bisogno di voi. Abbiamo bisogno che andiate oltre l’ascoltare la radio, per farla vivere. Una tessera per ognuno di voi sarebbe un sogno, ma una tessera per mantenere la vostra compagna di quotidianità , se ci pensate, non è poi così impossibile. E’ un impegno economico sicuramente non scontato nel contesto sociale e di lavoro di ciascuno ma è uno sforzo che vi chiediamo con responsabilità . Non senza impegnarci a nostra volta quotidianamente per mantenere qualità , contenuti, entusiasmo, prospettive, voci alte e microfoni accesi per raccontare, capire, risolvere (ci proviamo), scoprire e condividere con voi che siete a vostra volta ciò che alimenta questa passione che si chiama radio, che si chiama Controradio.

Siete tanti, lo sappiamo, ce lo dicono i numeri. Migliaia e migliaia di persone che ogni giorno ci accendono, ci seguono, ci scrivono. A voi chiediamo di farvi sentire diventando o rimanendo soci.

L’insensato e disumano contesto internazionale, l’economia di guerra che sovrasta ogni logica ed etica, il vento e la terra di ultra destra che si rinforzano, i diritti sempre più sottratti e sempre più sostituiti da derive criminalizzanti e respingenti. Non vogliamo elencare tutto quello che il 2024 ha significato e gli scenari che ci pone davanti il 2025, anche in termini di impegno per darvi un servizio pubblico e crossmediale che abbia la forza anche economica di rimanere ostinatamente indipendente, di offrire opportunità ai giovani artisti di talento laddove gli spazi per questo sono sempre meno e più massificati e tutto quello che la radio rappresenta e può significare anche nel fare parte di una comunità , laddove questo è sempre più impedito. Vogliamo però ricordare Roberto Nistri nel momento in cui ci avviciniamo al primo anno senza lo storico editore della Contro. Siamo rimasti vivi e ostinati dalla sua perdita il 21 novembre scorso, anche per lui, per dimostrargli che siamo cresciuti ma sempre giovani, che ce la faremo anche per lui, il suo pazzo sogno, la sua e nostra passione, e grazie a voi.