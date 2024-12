Monossido: famiglia morta a Firenze, veglia di preghiera in ricordo

Monossido – Veglia di preghiera ieri sera nella chiesa di San Giuseppe al Galluzzo, a Firenze, per ricordare le tre persone, Matteo, Margarida e il giovane Elio, che hanno perso la vita nella loro casa a San Felice a Ema per il monossido e pregare per la bambina di sei anni che si trova ancora in ospedale.

“La sofferenza che proviamo per la morte di Matteo, Margarida ed Elio si fa più acuta perché questo tragico incidente è avvenuto nell’imminenza del Natale – ha detto Gherardo Gambelli, arcivescovo di Firenze durante la veglia di preghiera -. Ci sentiamo solidali con tante persone nel mondo che vivono in contesti di guerra e si preparano alle feste con paure e apprensioni. Sammy Basso diceva che: ‘Se i potenti della terra capissero che cosa significa lottare per la vita, non cederebbero alla paura facendo la guerra’. Possa la nostra preghiera di stasera coniugarsi a una lotta per la vita, a un’attenzione sempre più premurosa per chi vive nella sofferenza e nell’abbandono, per poter contagiare il mondo con la forza del bene””.

Le esalazioni da monossido di carbonio erano state indicate fin da subito ieri come causa del decesso ma nell’abitazione erano state trovate anche alcune stufe. Le indagini dei vigili del fuoco, diretti dalla procura guidata da Filippo Spiezia, si stanno concentrando sulla caldaia che era installata in casa.