🎧 Cna Firenze: “Beatrice racconta Dante”

Firenze, dal 2 novembre “Beatrice racconta Dante”, la mostra delle artigiane-artiste fiorentine e ravennati. Un’iniziativa di Cna Firenze, Cna Ravenna e Comune di Firenze che segna il ritorno degli artigiani in San Firenze.

“Beatrice racconta Dante” è una mostra visiva e musiva che si inserisce nel calendario delle celebrazioni del 700° anniversario della morte di Dante Alighieri: un binomio creato dalle artigiane dell’artigianato artistico e tradizionale di Cna Firenze, dalle mosaiciste di Cna Ravenna e dal Comune di Firenze, in collaborazione con Cna Impresa Donna.

In podcast l’intervista ad Alberta Bagnoli, presidente Cna Impresa Donna ed al Presidente del Consiglio comunale Luca Milani.

Dal libro cucito a mano con piatto anteriore in scagliola alla porta dell’inferno in commesso fiorentino, dall’affresco del passaggio dal Purgatorio al Paradiso al mosaico multimaterico della cupola del Duomo, dal berretto frigio di Dante in fresco di lana tinto a mano al bracciale scultura in bronzo a cera persa, passando per l’infinità varietà dei mosaici ravennati ispirati all’Inferno e al Purgatorio danteschi.

20 opere, tutte al femminile. Per Firenze Veronika Focacci Wick (restauro carta e legatoria), Cecilia Falciai (scagliola), Lituana di Sabatino (commesso fiorentino), Spira Mirabilis Design (gioielli e sculture), Sbigoli terrecotte (ceramica), Mieke Verbert (cartapesta), Tamara Valkama (decorazione pittorica), Ornella Baratti Bon (pittura), Silvia Logi Artworks (mosaico multimaterico), Diamantina Palacios (textile designer), Mode Liana (cappelli e accessori), Vernica Balzani (miniature e pittura), Irena Palavrsic (gioielli). Per Ravenna i mosaici di Annafietta, Barbara Liverani Studio pop art mosaic, Dimensione mosaico, Koko mosaico, Officina del Mosaico Mosaic Art School, Pixel Mosaici e 3-D.

La mostra segna anche il ritorno dell’artigianato in un luogo caro agli artigiani e a CNA: la Sala della musica dell’ex tribunale di San Firenze, dove, in occasione di Milano Expo, fu realizzata La Casa delle Eccellenze, una mostra mercato dell’artigianato di eccellenza che riscosse grande successo.

L’inaugurazione si è svolta in più location, avendo inizio all’ingresso di Palazzo Vecchio dove Dante (il divulgatore storico dell’opera dantesca Riccardo Starnotti) ha accolto gli ospiti, per poi spostarsi nella Sala Firenze Capitale per la presentazione del progetto artistico. Infine, la visita della mostra vera e propria nella Sala della Musica del Complesso San Firenze.