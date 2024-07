www.controradio.it 🎧 Camera di Commercio di Firenze. Manetti è il nuovo Presidente Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:44 Share Share Link Embed

Massimo Manetti è il nuovo Presidente della Camera di commercio di Firenze. Sostituisce Leonardo Bassilichi, protagonista per due mandati. Manetti, è stato eletto con una maggioranza molto ampia – 18 voti su 25.

Solo una settimana fa, la questione riguardava sostanzialmente gli addetti ai lavori. Ora è diventata una questione di politica cittadina. L’elezione del nuovo presidente della Camera di commercio di Firenze è infatti diventato un caso. Sapevamo tutti che, senza particolari intoppi, il 17 luglio, Leonardo Bassilichi sarebbe stato riconfermato per la terza volta Presidente. Imprenditore molto stimato, forte di una esperienza consolidata, tanto preparato da stare nei temi della contemporaneità, con alle spalle il mondo degli industriali e una vicinanza politica a Matteo Renzi. Tutto già scritto. E invece di scritto è arrivata alle 13:19 di lunedì all’improvviso, una nota congiunta. Testuale: ” In occasione del prossimo rinnovo degli organi camerali di Firenze, CNA, Confartigianato Imprese Firenze, Confcommercio, Confesercenti, comunicano la presentazione di una candidatura alla presidenza della Camera di Commercio di Firenze”. Una di quelle mail che si rileggono due, tre volte chiedendosi “ho capito bene?”. Poi è bastato un attimo ed è saltato fuori il nome. Commercianti, artigiani, piccole e medie imprese sostengono compatte la candidatura di Massimo Manetti, macellaio, Presidente del Consorzio del Mercato centrale di Firenze e di PromoFirenze, esponente di Confesercenti. Bassilichi prova a spegnere l’incendio: “Massimo Manetti è bravissimo, è una persona che stimo tantissimo”, Invitando però a “ragionare non di Pmi contro industria, ma di progetti”. Bassilichi si è dunque detto “disponibile, da fuori, per ricucire” tra le parti contrapposte. Niente da fare. Alla fine lo scontro è stato totale. Nell’assenza di Confindustria, nella compattezza senza mediazioni del gruppo di commercianti e di artigiani, nell’elezione alla fine di Manetti a nuovo Presidente della Camera di commercio di Firenze. Con una maggioranza ampia, molto più ampia del previsto, 18 voti su 25.