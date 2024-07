www.controradio.it Camera di commercio. Spunta una nuova candidatura. Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:38 Share Share Link Embed

Camera di Commercio di Firenze, rinnovo delle cariche. Dalle associazioni di artigianato e commercio arriva la proposta di una candidatura alternativa a Leonardo Bassilichi.

In occasione del prossimo rinnovo degli organi camerali di Firenze, CNA, Confartigianato Imprese Firenze, Confcommercio, Confesercenti, comunicano la presentazione di una candidatura alla presidenza della Camera di Commercio di Firenze alternativa a quella di Leonardo Bassilichi. L’uscita delle quattro associazioni di artigianato e commercio rappresenta un vero e proprio colpo di scena, rispetto all’attesa rielezione del Bassilichi ter. Ed ha un nome. E’ quello di Massimo Manetti, macellaio, Presidente del Consorzio del Mercato centrale di Firenze e di PromoFirenze, esponente di Confesercenti. L’obiettivo sembra essere quello di togliere agli industriali la Presidenza di un ente strategico. Ora, le quattro associazioni dispongono di 14 voti su 25 e con questa candidatura mirano a “rappresentare l’intero tessuto economico del territorio”. Momento di passaggio importante per quello che viene chiamato il “parlamentino” delle imprese fiorentine. Di certo si tratta di un colpo di scena probabilmente frutto dei mutati equilibri politici in città, dopo la vittoria di Sara Funaro e lo spostamento del baricentro politico verso l’area Schlein e la sinistra, piuttosto che verso l’area renziana più congeniale a Bassilichi. Di certo Confindustria sembra non voler cedere, mentre è in corso una battaglia intestina al mondo degli agricoltori. Ovvero Coldiretti, Upa e Cia. Queste ultime due non si sentono rappresentate, sentono saltato un patto interno al mondo agricolo e probabilmente sono pronte a fare ricorso al Tar in caso di mancata rappresentanza. Insomma, un momento di passaggio che si consumerà nelle prossime ore, nella scia del ridisegnamento di tanti equilibri in città, dopo dieci anni.