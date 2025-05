www.controradio.it 🎧 Assemblea contro la privatizzazione della caserma Ferrucci. 'Una richiesta lunga 10 anni' Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:05:10 Share Share Link Embed

Assemblea pubblica ieri in piazza Santo Spirito. Vincenzo Bonaccorsi , ex docente del Liceo Machiavelli ribadisce ai nostri microfoni: “L’uso pubblico degli spazi della caserma fu chiesto già dieci anni fa da cittadini e docenti”.

Assemblea cittadina ieri in piazza Santo Spirito per l’uso pubblico della caserma Ferrucci. Un centinaio di persone hanno risposto alla chiamata lanciata dal Collettivo K1 degli studenti del Liceo Machiavelli per costruire un confronto e una forza che possa portare avanti le richieste al centro anche di una raccolta firme. Oltre 500 sono state infatti quelle consegnata al Comune, col sostegno di residenti, corpo docente e studenti anche delle scuole, Gramsci, Da vinci (ITI e Liceo) ed Elsa Morante per un auditorium, una palestra, una mensa ed una biblioteca comunale all’interno dello spazio di 6.200 mq in piazza Santo Spirito lasciato dall’esercito nel 2007 e ad oggi in concessione dal Ministero della Difesa ad una società privata.

Interventi ieri davanti al sagrato del prof. Tomaso Montanari, Gkn, Sudd Cobas, Antonella Bundu di SPC oltre agli interventi liberi da parte dell’assemblea. Tra di loro anche il prof. Vincenzo Bonaccorsi, ex docente del Machiavelli che racconta come già 10 anni fa le richieste di uso pubblico della caserma fossero state avanzate, rimanendo di fatto inascoltate.