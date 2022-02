🎧 Ars: “Geotermia non dà problemi a salute”

By

Firenze, “Nessuna correlazione tra emissioni geotermiche e aspetti sanitari” nell’area dell’Amiata ma “presenza nelle acque di metalli come arsenico e tallio” per cui dovranno essere effettuati “ulteriori studi e approfondimenti”: è quanto emerge da un’indagine coordinata da ‘Agenzia Regionale di Sanità della Toscana’ (Ars) e commissionata dalla Regione Toscana.

Per quanto riguarda la relazione tra l’esposizione alle emissioni geotermiche e la salute respiratoria, i risultati dell’indagine di Ars, evidenziano una tendenza ad una diminuzione del rischio di patologie respiratorie quando cresce l’esposizione all’acido solfidrico.

In podcast le dichiarazioni del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

L’esposizione alle emissioni non risulta associata a malattie cardiovascolari, tumori, esiti riproduttivi avversi e alcune malattie croniche analizzate nello studio, mentre si segnala un aumento di rischio per l’ipertensione.

Sono invece emerse associazioni tra la frequenza di malattie respiratorie, cardiovascolari e oncologiche ed i livelli di arsenico storicamente misurati nelle acque potabili; il tallio rappresenta a sua volta un elemento di novità, anche perché meno studiato e non considerato nelle indagini di biomonitoraggio compiute negli anni passati nel territorio amiatino.

Come per l’arsenico, è stata evidenziata un’esposizione di tipo alimentare, soprattutto relativa al consumo di frutta e verdura da orti locali. Ars suggerisce di estendere il monitoraggio dell’arsenico e degli altri metalli, in particolare il tallio, alle acque dei pozzi privati.

“Ringrazio Ars – ha affermato il presidente della Regione Eugenio Giani – che ha sviluppato con competenza questa indagine dalla quale emerge la mancanza di effetti sulla salute delle persone provenienti dalle emissioni geotermiche. L’area amiatina ha caratteristiche diverse da quelle dell’area geotermica pisana, dove l’energia geotermica viene sfruttata da molto tempo”. Con la prossima giunta, ha aggiunto inoltre l’assessore alla sanità Simone Bezzini, “presenteremo una delibera per la costituzione di una task-force tra ambiente e sanità, per dare seguito alle risultanze dello studio e fare i dovuti approfondimenti”.

Per l’assessora all’ambiente Monia Monni lo studio fornisce “un risultato importante che deve certamente rassicurare la popolazione e che consente di sviluppare programmi di valorizzazione della risorsa geotermica, secondo la nuova legge regionale in materia. Nella stagione della transizione ecologica ed energetica tutti i sentieri che guardano alla sostenibilità devono tenere in primaria considerazione la correlazione tra ambiente e salute, consapevoli che le scelte che compiamo oggi avranno impatti sulle generazioni future”.