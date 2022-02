Controradio News ore 7.25 del 2 febbraio 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:16 Share Share Link Embed

Controradio News – Due rapine in poche ore ieri a Pisa dove la polizia sta cercando un cinquantenne che avrebbe prima rapinato un supermercato a Tirrenia e poi un negozio di estetica nei pressi dell’aeroporto: in entrambi i casi il rapinatore ha minacciato i dipendenti con una pistola. La descrizione fornita dalle vittime delle rapine coinciderebbe: un cinquantenne, capelli brizzolati, mascherinaanti Covid regolarmente indossata e occhiali scuri. Non e’ escluso che abbia agito con un complice. Le ricerche sono in corso.

Controradio News – Attimi di paura ieri pomeriggio in un supermercato di Firenze, in via Forlanini, dove un uomo sorpreso a rubare dei superalcolici avrebbe estratto una pistola e minacciato il personale del negozio, per poi darsi alla fuga. Avrebbe agito con un complice, che è stato fermato dalla polizia e la cui identità è in corso di accertamento.

Controradio Nerw – Due passeggeri sono rimasti feriti a bordo di un traghetto per l’isola d’Elba, che partito da Piombino (Livorno) all’arrivo a Portoferraio durante la fase di attracco nel porto elbano ha urtato con il bulbo di prua contro la banchina del molo Massimo per cause in via di accertamento da parte della capitaneria. L’impatto ha provocato la caduta di alcuni passeggeri a bordo nave, due dei quali rimasti feriti.

Controradio News – “Il primo giorno delle nuove norme sul Green pass si è svolto senza grandi tensioni. Il problema è che non ci sono clienti”. Così il presidente di Confartigianato Firenze, Alessandro Sorani. “I controlli ci sono stati, i nostri commercianti e artigiani sono risultati in regola, la clientela non ha avuto problemi. Ma il punto – spiega Sorani in una nota – è che per le strade della città, in particolare quelle del centro, ci sono poche persone perché moltissime sono a casa per il Covid o per la quarantena o perché temono di ammalarsi.

Controradio News – Nessun picco di prenotazioni per la prima dose di vaccino anti Covid da parte degli over 50 toscani nel giorno in cui è scattato per loro l’obbligo vaccinale. Nelle giornata di ieri fa sapere la Regione, sono 118 le nuove prenotazioni e dal 24 gennaio coloro che hanno deciso di mettersi in regola sono 1.237. Secondo quanto reso noto ieri dal presidente della Regione Eugenio Giani sono circa 93.000 gli over 50 toscani non ancora vaccinati.