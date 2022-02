🎧 Apre le selezioni ’42 Firenze’, la rivoluzionaria scuola di coding

By

Nessun professore, nessun titolo di studio richiesto, nessuna lezione tradizionale: basterà soltanto imparare a nuotare fra i codici digitali. Apre a Firenze la seconda sede italiana della rivoluzionaria scuola per i lavori del futuro: esperti di codici, di cybersecurity, sviluppatori di applicazioni, di giochi e specialist di sicurezza IT.

’42 Firenze Luiss by Fondazione Cr Firenze’ è la seconda sede italiana (la prima a Roma, aperta nel 2020) della scuola di coding del network internazionale ’42’. La sede avrà casa all’Innovation Center di Fondazione Cr Firenze con l’obiettivo di formare 150 giovani professionisti digitali ogni anno.

In podcast l’intervista di Lorenzo Braccini al direttore generale della Luiss di Roma, Giovanni Lo Storto e al sindaco di Firenze, Dario Nardella.

La scuola, ’42 Firenze’, sarà completamente gratuita e per accedere la primo anno che partirà da settembre, ci si può iscrivere al sito www.42firenze.it. Ci sarà un test di logica da superare per poi accedere a un primo incontro introduttivo e le cosidette ‘Piscine’: tre percorsi intensivi di circa tre settimane nel mondo della programmazione, basato sulla pratica continua e sullo scambio reciproco. La prima ‘Piscina’ dal 2 al 27 maggio, la seconda dal 6 giugno al 27 luglio e la terza dall’11 luglio al 5 agosto.

Saranno selezionati 15o ragazze e ragazzi, tra i più meritevoli che inizieranno un percorso di 3 anni e che prevede almeno uno stage. Alle selezioni possono accedere tutti i maggiorenni, anche senza titolo di studio e alcuna esperienza pregressa.

Gli studenti della 42 svilupperanno le abilità necessarie per competere a livello internazionale nelle professioni oggi più richieste, tra cui production engineer, software architect, tech team leader, web developer, mobile app developer, UI/UX designer, IT security specialist, game developer. Nella école42 di Parigi, il 100% degli studenti frequentanti ha trovato subito un lavoro, anche prima del termine del percorso. La scuola ha l’obiettivo di proporsi come una sorta di vivaio di risorse umane qualificate.

Le imprese del territorio hanno la possibilità di diventare partner di ’42 Firenze’ sostenendone lo sviluppo e costruendo così, un canale preferenziale per entrare in contatto con i ragazzi.

La sede è l’Innovation Center di Fondazione Cr Firenze, antico granaio dei Medici trasformato in un hub per la promozione del digitale. Il padiglione ospita oggi uno dei più importanti ecosistemi dedicati alla frontiera dell’innovazione in Italia.