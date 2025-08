www.controradio.it 🎧 Alluvione a Sesto, a ottobre il nuovo ponte su Rimaggio Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:32 Share Share Link Embed

Il nuovo ponte sul torrente Rimaggio a Sesto Fiorentino (Firenze) “è certamente l’intervento simbolo dell’alluvione del 14 marzo, ma sul territorio abbiamo investito” da quel giorno, “5,2 milioni per gli interventi a monte e a valle”, così da mitigare il rischio idraulico. Lo ha detto oggi l’assessora alla protezione civile Monia Monni durante un sopralluogo sul cantiere in piazza del Mercato dove è stato abbattuto il vecchio ponte che ostacolava il deflusso dell’acqua, mentre il nuovo dovrebbe essere pronto per la fine di ottobre.

Monni ha parlato di un risultato “frutto del grande impegno del Consorzio di bonifica, del Genio civile e delle amministrazioni”.

L’assessore ha però anche sottolineato che “rimane un fabbisogno di 40 milioni” per realizzare “le opere di cui questo territorio avrebbe bisogno per raggiungere un livello di sicurezza adeguato” rispetto a eventi come quelli dello scorso 14 marzo. “Di queste risorse – ha rimarcato l’assessora. – non sappiamo ancora niente. Come non sappiamo ancora niente di quelle per la ricostruzione dell’alluvione del 2 e del 3 di novembre. Cominciamo a essere non solo preoccupati, ma anche piuttosto arrabbiati”.

Paolo Masetti, presidente del Consorzio di bonifica Medio Valdarno ha ribadito che “entro metà settembre sarà raggiunta la sicurezza idraulica”, mentre il completamento dei lavori è previsto “intorno a fine d’ottobre”. Con questo intervento “raggiungiamo un livello di sicurezza migliore rispetto a quello da cui siamo partiti ed era l’obiettivo principale”. Un intervento complesso su un manufatto “che storicamente faceva parte di questa comunità”, con il Consorzio, ha ricordato, che si era attivato immediatamente a marzo “per consentire una messa in sicurezza seppur temporanea”..