La seconda edizione del progetto “Vivere Meglio”, pensato dall’ente di previdenza e assistenza degli psicologi italiani per facilitare l’accesso alle terapie psicologiche per ansia e depressione. Quest’anno si è prestata particolare attenzione alle vittime dell’alluvione, per le quali sarà assicurato un supporto gratuito in presenza.

Audio: Felice Damiano Torricelli, presidente di Enpap, e Ada Moscarella, referente del progetto in Toscana

Al via la seconda edizione di “Vivere Meglio” per facilitare l’accesso alle terapie psicologiche in Toscana: per il 2024, la nuova annualità del Progetto Vivere Meglio prevede interventi psicologici gratuiti per il trattamento di ansia e depressione lieve e moderata, destinati ai cittadini residenti nelle aree di Emilia Romagna, Marche e Toscana, colpite dalle recenti alluvioni. Sono coinvolti circa 160 Psicologhe e Psicologi dei suddetti territori attraverso l’assegnazione di un contributo Borse Lavoro da parte di ENPAP. Il portale online è accessibile a tutti e prevedere una parte dedicata all’autoaiuto e un questionario per valutare lo stato di salute mentale.

Questa seconda edizione del Progetto è realizzata con il coinvolgimento delle Università di Bologna, Firenze e Padova, degli Ordini degli Psicologi di Marche ed Emilia Romagna e con la collaborazione della Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale (FIMMG).

I Medici di Medicina Generale (MMG) dei territori considerati, avranno un contatto diretto con le Psicologhe e gli Psicologi aderenti al Progetto inviando loro i propri pazienti. I cittadini potranno usufruire dei trattamenti o tramite invio del proprio medico, o tramite compilazione del questionario di screening sul sito viveremeglio.enpap.it.